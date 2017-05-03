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الناخب الجديد ألكاراز يفوز بأول مباراة يشرف عليها

نشر يوم 2017/05/03 18679 0 م . فيصل الناخب الجديد ألكاراز يفوز بأول مباراة يشرف عليها
فاز المنتخب الوطني للمحليين، تحت إدارة الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز، في مقابلة تحضيرية، جمعته بين المنتخب الوطني الأولمبي، والذي يدربه عامر شفيق، بنتيجة 4-3 ، وقد جرى اللقاء في ختام التربص التحضيري للمحليين، بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بالعاصمة .

أجرى اليوم المدرب الجديد لوكاس ألكازار، مقابلة تحضيرية بين المنتخب المحلي والفريق الوطني الاولمبي، أين أشرك جميع اللاعبين المستدعين لهذا التربص، وهم 27 لاعبا بغرض معاينتهم عن قرب في الميدان، بعد ثلاثة أيام من التحضير بمركز سيدي موسى، و لعبت فى ثلاثة أشواط من 30 دقيقة، وذلك في ختام التربص التحضيري للمحليين  

 ويذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يحضر للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2018 حيث سيواجه منتخب ليبيا،عن منطقة شمال إفريقيا في مقابلتين ذهاب وإياب في  شهر أوت المقبل،  بينما المنتخب الأولمبي في تربص للتحضير للألعاب الإسلامية بباكو ماي 2017. 

 

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