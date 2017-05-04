هدفنا إنهاء الموسم ضمن خماسي المقدمة ولم ندخل في إضراب

كشف حارس نادي نصر حسين داي، عز الدين دوخة، أنه ورفاقه يهدفون إلى تحقيق الفوز في كل مبارياتهم المتبقية في الجولات الست الأخيرة من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، والبداية بمواجهة شبيبة الساورة الأحد المقبل، بملعب 20 أوت بالعاصمة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى، أين أكد أن النصرية تستهدف حجز مقعدها ضمن الخماسي الأول، على أقل تقدير.

كما أكد دوخة أن ثقتهم كبيرة في إدارة الملاحة برئاسة محفوظ ولد زميرلي بخصوص مستحقاتهم المالية العالقة، التي نالوا منها أجرة شهرين، مع بقاء شهرين آخرين يدين اللاعبون بهما، وصرح دوخة لـ«النهار» قائلا: «لقد حققنا المطلوب من المباريات الودية التي خضناها، حيث نتواجد في أفضل أحوالنا وحافظنا على تنافسيتنا رغم التوقف الطويل جدا للبطولة، صحيح أن المباريات الودية لا يمكنها تعويض المواجهات الرسمية، لكن على الأقل حافظنا على لياقتنا البدنية وحضورنا الذهني»، مضيفا: «تنتظرنا مواجهة صعبة هذا الأحد أمام شبيبة الساورة علينا الفوز بها، كما نهدف للفوز بجميع مبارياتنا المتبقية في الجولات الأخيرة للتقدم أكثر في الترتيب وتحقيق هدفنا بإنهاء الموسم في المركز الخامس على الأقل»، وتابع: «كل ما يشاع عن إضرابنا بسبب مستحقاتنا المالية لا أساس له من الصحة، لقد اتفقنا مع الإدارة التي نثق فيها كثيرا وتلقينا جزءا من مستحقاتنا وكل الأمور تسير وفق البرنامج المسطر وعلى أفضل ما يرام».

هذا وستكون تشكيلة النادي العاصمي على موعد مع مواجهة فريق الناحية العسكرية الأولى، المنشط الثاني لنهائي الكأس العسكرية، وهذا يوم الثلاثاء القادم، بعد يومين من مواجهة شبيبة الساورة.