يوفنتوس يقسو على موناكو ويقترب من نهائي رابطة الأبطال

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من الفوز على مضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب نصف نهائي رابطة الابطال الأوروبية ، بنتيجة هدفين لصفر في المواجهة التي جمعتهما بملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية .

ودخل يوفتوس المباراة بجدية تامة للظفر بنتيجتها والاقتراب أكثر من نهائي الكارديف ، وكان له ذلك بفضل هدفي المهاجم الأرجنتيي غونزالو هيغوايين ، سجلهما في الدقيقتين 29 و 59 من عمر المباراة ، التي لم يستطع فيها أشبال المدرب ليوناردو جارديم من مجاراة نسق الطليان الذين يطمحون للفوز باللقب الأغلى في القارة العجوز والتأهل لكأس العالم للأندية .

وينتظر أن يتواجه الفريقان في لقاء العودة بمدينة تورينو الثلاثاء المقبل ، على أن تكون اخر 90 مباراة قبل الوصول للكارديف ومواجهة ريال مدريد أو أتليتيكو مدريد في نهائي واعد .