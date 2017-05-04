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يوفنتوس يقسو على موناكو ويقترب من نهائي رابطة الأبطال

نشر يوم 2017/05/03 1034 0 ياسين مبروكي يوفنتوس يقسو على موناكو ويقترب من نهائي رابطة الأبطال

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من الفوز على مضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب نصف نهائي رابطة الابطال الأوروبية  ، بنتيجة هدفين لصفر في المواجهة التي جمعتهما بملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية .

ودخل يوفتوس المباراة بجدية تامة للظفر بنتيجتها والاقتراب أكثر من نهائي الكارديف ، وكان له ذلك بفضل هدفي المهاجم الأرجنتيي غونزالو هيغوايين ، سجلهما في الدقيقتين 29 و 59 من عمر المباراة ، التي لم يستطع فيها أشبال المدرب  ليوناردو جارديم  من مجاراة نسق الطليان الذين يطمحون للفوز باللقب الأغلى في القارة العجوز والتأهل لكأس العالم للأندية .

وينتظر أن يتواجه الفريقان في لقاء العودة بمدينة تورينو الثلاثاء المقبل ، على أن تكون اخر 90 مباراة قبل الوصول للكارديف ومواجهة ريال مدريد أو أتليتيكو مدريد في نهائي واعد . 

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