الحارس رحماني يوقع على عقد مبدئي وخذايرية سيغادر في نهاية الموسم

كشفت مصادر موثوقة أن إدارة وفاق سطيف حسمت صفقة حارس مولودية بجاية شمس الدين رحماني، الذي وقع على عقد مبدئي مع الوفاق، بعد أن اقتنع بالعرض المالي والرياضي للفريق، وتبقى الإدارة تنتظر افتتاح فترة التحويلات الصيفية لإيداع عقده لدى الرابطة المحترفة، ومن ثم خلافة الحارس المغترب خذايرية الذي يتواجد في نهاية عقده مع وفاق سطيف، بعد أن حمل ألوانه 4 مواسم متتالية.

وكانت الإدارة قد راقبت رحماني منذ أن كان حارسا في تشكيلة أمل مروانة قبل أن يختار التوقيع لمولودية بجاية، لتعاود الإدارة وتطلب خدماته الصائفة الفارطة، لكن ارتباطه مع النادي البجاوي أفشل صفقته، لتنتظر الإدارة السطايفية إلى غاية نهاية الموسم الحالي، حيث يتواجد رحماني في نهاية عقده.

الاتحاد يخطف شريفي ويوقّع معه على عقد مبدئي

يبدو أن سيناريو المواسم الفارطة يتكرر مع بداية الموسم الحالي، حيث دائما ما تنجح إدارة اتحاد العاصمة في خطف أحسن الصفقات التي تستهدفها إدارة سطيف، وهو ما حدث مع الظهير الأيسر لاتحاد بلعباس، شريفي، الذي اتفق مع الرئيس حمّار حول كامل الجوانب وكان على وشك التوقيع على عقد مبدئي، لتكشف مصادر موثوقة أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من إدارة اتحاد العاصمة ووقّع معه على عقد مبدئي لتدعيم صفوف الاتحاد الموسم القادم، خاصة أن اللاعب في نهاية عقده.

الإدارة تؤجل مفاوضات التمديد مع الركائز بسبب البطولة

أجلت إدارة الوفاق المواعيد التي كانت قد حددتها مع بعض العناصر التي توجد في نهاية العقد، من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات للتمديد لموسمين إضافيين، ويتعلق الأمر بكل من ربيعي، حدوش وأمقران، وهو الثلاثي الذي منح موافقته على التمديد عكس المدافع كنيش الذي يريد المغادرة مباشرة بعد نهاية الموسم، ويأتي تأجيل الإدارة للموعد بسبب انشغالها بتوفير أحسن الظروف للتشكيلة تحسبا لاستئناف المنافسة، خاصة بعد الضغط الذي يفرضه الملاحق مولودية الجزائر.

عقد جابو ينتهي ديسمبر القادم

يبدو أن الإدارة غير قلقة من مستقبل الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو، بما أنه لازال مرتبطا 6 أشهر إضافية، حيث أن عقده ينتهي شهر ديسمبر القادم، ويبقى اللاعب ينتظر عرضا مناسبا قبل طلب التفاوض على تسريحه خلال الفترة المتبقية، حيث يفضل العودة إلى البطولة التونسية أو اللعب في البطولة السعودية.

التحضيرات الجادة تنطلق اليوم مع التحاق الدوليين

يباشر الطاقم الفني لوفاق سطيف التحضيرات الجادة لمواجهة السبت أمام مولودية وهران، بداية من حصة أمسية اليوم، مع موعد اكتمال التعداد عقب التحاق الدوليين، كل من جابو، ناجي، جحنيط، بدران وكنيش منذ حصة اليوم، بعد عودتهم من تربص المنتخب المحلي، وسيستغل الطاقم الفني حصة اليوم للوقوف عند مدى جاهزية الدوليين من جميع الجوانب قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص التشكيلة الأساسية التي ستكون حاضرة أمام الحمراوة، بعد أن بقي التعداد طيلة الأسبوع يتدرب في غياب نصف التعداد الأساسي، مما أثر سلبا على التحضيرات.

الإدارة تؤجل تسوية أجرة شهرية إلى الأسبوع القادم

أجلت الإدارة عملية تسوية أجرة شهرية للاعبين إلى الأسبوع القادم، بعد أن لم تتمكن من جمع الغلاف المالي الكافي لتغطية مصاريف الكتلة الشهرية لجميع اللاعبين، والتي تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم، في الوقت الذي انتعشت الخزينة بدخول ملياري سنتيم فقط، إضافة إلى أن اقتراب موعد المباراة جعل الإدارة تتجنب مباشرة التسوية تخوفا من التأثير على تركيز اللاعبين. تجدر الإشارة إلى أن جابو وجحنيط ينتظران الحصول على أجرة شهرين التي كان اللاعبون قد تلقوها قبل التربص، وتسوية الأجرة الحالية.

ماضوي يرسّم خياراته في الحصة الأخيرة بوهران

ومن أجل إكمال البرنامج التدريبي، خاصة بعد اكتمال التعداد، أصر الطاقم الفني على برمجة حصة تدريبية وعلى أرضية ميدان أحد ملاعب مدينة وهران، من أجل إتمام البرنامج التدريبي التحضيري للمواجهة، والذي اقتصر على حصتين تدريبيتين فقط، سيستغلهما الطاقم الفني اليوم من أجل ترسيم الخيارات التي سيراهن عليها أمسية السبت القادم أمام مولودية وهران.

الحارس خيري مرشح للعب أساسيا ويهدد خذايرية

يبقى الحارس الثاني بكري خيري مرشحا للعودة إلى التشكيلة الأساسية السبت القادم، بعد أن ضيع مكانته الأساسية منذ مرحلة الذهاب، حيث عرف الحارس خذايرية كيفية الحفاظ على مكانته الأساسية، خاصة بعد أن أبدى المدرب ماضوي غضبه من خذايرية بسبب شجاره مع المدافع بوشار في التدريبات قبل أكثر من أسبوع، وسيعمل الحارس خيري على استغلال الفرصة مثلما فعلها في الذهاب وإنهاء الموسم أساسيا.

الآمال يتنقلون عبر الحافلة صبيحة الغد

قررت الإدارة تنقل الآمال إلى وهران برا، بعد أن اكتفت بالحجز لتعداد الأكابر في الرحلة الجوية، وقد حدد الطاقم الفني للآمال موعد الرحلة عبر الحافلة صبيحة الجمعة، ساعة قبل تنقل الأكابر، حيث سيقيم رفقاء المدافع ساعد في فندق الرئيس، ويبقي الطاقم الفني للآمال متخوفا من الإرهاق قبل مواجهة الوصيف. في سياق متصل، يستعيد تعداد الآمال الرباعي الشاب الذي يتدرب مع الأكابر، كل من برباش، بودرامة، بن حوسين وريحان.