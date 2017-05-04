بالفيديو.. زطشي يرفض رفع العقوبة على بلايلي ومرزوقي

وقال زطشي في تصريح مصور، أدلى به على هامش زيارته لمدرسة كرة القدم زغارة للأشبال ببولوغين بالعاصمة، وحديثه مع بعض الأشبال، إنه يرفض تماما رفع العقوبة على بلايلي ومرزوقي.

وظهر زطشي في لقطات الفيديو وهو يخاطب شبلين، حيث طلب منه أحدهما رفع العقوبة على مهاجم اتحاد العاصمة يوسف بلايلي، فيما طلب الآخر رفع العقوبة المسلطة على خير الدين مرزوقي.

غير أن رد رئيس الفاف كان سريعا وغير متوقعا، حيث راح يخاطب الشبلين ويفهمها بأن اللاعبين ارتكبا شيئا فضيعا، بتعاطي المخدرات والمنشطات، مضيفا أنه إن قرر العفو عنهما فإن يشجع غيرهما، وخصوصا من فئة الشباب على تعاطي الممنوعات، ما دام المجال مفتوح للجميع لنيل العفو.