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بالفيديو.. زطشي يرفض رفع العقوبة على بلايلي ومرزوقي

نشر يوم 2017/05/04 2887 0 سميرة لعبيدي بالفيديو.. زطشي يرفض رفع العقوبة على بلايلي ومرزوقي
أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن رفضه رفع العقوبة المسلطة على لاعبي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، خير الدين مرزوقي، ويوسف بلايلي على التوالي.

وقال زطشي في تصريح مصور، أدلى به على هامش زيارته لمدرسة كرة القدم زغارة للأشبال ببولوغين بالعاصمة، وحديثه مع بعض الأشبال، إنه يرفض تماما رفع العقوبة على بلايلي ومرزوقي.

وظهر زطشي في لقطات الفيديو وهو يخاطب شبلين، حيث طلب منه أحدهما رفع العقوبة على مهاجم اتحاد العاصمة يوسف بلايلي، فيما طلب الآخر رفع العقوبة المسلطة على خير الدين مرزوقي.

غير أن رد رئيس الفاف كان سريعا وغير متوقعا، حيث راح يخاطب الشبلين ويفهمها بأن اللاعبين ارتكبا شيئا فضيعا، بتعاطي المخدرات والمنشطات، مضيفا أنه إن قرر العفو عنهما فإن يشجع غيرهما، وخصوصا من فئة الشباب على تعاطي الممنوعات، ما دام المجال مفتوح للجميع لنيل العفو.

الفيديو

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