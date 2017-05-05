الخضر يواجهون الطوغو في تشاكر ليلة 13 جوان المقبل

اعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة أن مباراة الجزائر طوغو، لحساب الجولة الاولى المجموعة الرابعة، من تصفيات كاس امم افريقيا 2019، ستلعب الثلاثاء 13 جوان المقبل، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، على الساعة العاشرة ليلا ، حسب موقعها الرسمي الالكتروني .

وجاء هذا القرار، بالمشاورة بين المدرب الجديد الاسباني لوكاس الكراز، ومسؤولي الهيئة الفيديرالية، وكذااللاعبين .

ويذكر، أن الخضر يجرون مقابلة ودية امام غينيا تحسبا للموعد الكروي امام فريق الصقور، بالبليدة يوم الثلاثاء 6 جوان ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.