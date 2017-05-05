الخضر يحافظون على مركزهم 54 عالميا

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزهم في الصف 54 عالميا لشهر ماي في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، حسبما نشره الموقع الالكتروني للفيفا.

كما احتل محاربي الصحراء المركز 11 افريقيا خلف كل من مصر التي احتلت المرتبة 19 عالميا، والسنغال، والكاميرون ، بوركينا فاسو، ونيجيريا، الكونغو، وتونس، وغانا، ساحل العاج والمغرب.

وسيواجه الخضر المنتخب الطوغولي الذي يحتل الصف 106 عالميا في 13 جوان المقبل لحساب الجولة الاولى المجموعة الرابعة، من تصفيات كاس امم افريقيا 2019، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وعلى الصعيد العالمي حافظ منتخب البرازيلي على المرتبة الأولى عالميا متبوعا بالمنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني، لحتل المنتخب الألماني المرتبة الثالثة متبوعا بالمتوج بكأس كوبا أمريكا الشيلي.