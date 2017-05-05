الحمراوة بشعار الإدارة والنيف للفوز على سطيف والوفاق للاقتراب من اللقب

يبحث فريق مولودية وهران عن تحقيق أول انتصار له خلال سنة 2017، عندما يستقبل الرائد وفاق سطيف برسم الجولة الـ25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، في لقاء سيلعب بدون جمهور نظرا للعقوبة المسلّطة على الفريق من طرف لجنة النزاعات، وسيعرف تواجد المدرب الجديد القديم جون ميشال كافالي، الذي ورغم أنه لن يجلس في دكة بدلاء فريقه خلال اللقاءات المتبقية هذا الموسم، إلا أن هذا لن يمنعه من اختيار التشكيلة الأساسية وإدارة شؤون فريقه من المدرجات، وسيكون الحمراوة مطالبين بالضرب بقوة والظفر بالنقاط كاملة حتى لا تتأزم أمورهم أكثر ويتنفسون الصعداء قبل جولات قليلة عن الختام.

سباح يغيب عن المواجهة وشكوك حول إصابته

رغم أن الأمور كانت جد طبيعية خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم الخميس، إلا أن قلب الدفاع سباح زين العابدين فاجأ الكل عندما اقترب من مسعف الفريق يشكو له من آلام شديدة على مستوى الرقبة، مطالبا بإعفائه من مواجهة وفاق سطيف اليوم، وهي الإصابة التي شكك البعض في صحتها.

إدارة الوفاق تكشف اليوم عن منحة مغرية وتعد براتب بعد المواجهة

في المقابل، يرفض أشبال المدرب ماضوي الخسارة والتي قد تقلص الفارق عن الملاحق إلى 3 نقاط، قبل 5 جولات م ننهاية البطولة، مما يهدد حلم اللقب، خاصة أن الفريق يستفيد من أفضلية اللعب من دون جمهور، حيث كان ماضوي قد حضر التشكيلة من جمع الجوانب وطيلة فترة توقف البطولة من أجل الانطلاق بقوة، ويراهن على اكتمال التعداد والجاهزية التي أظهرها المصابون من أجل الضرب بقوة وتوجيه إنذار للملاحقين. هذا وكانت إدارة الوفاق قد أجلت الكشف عن المنحة إلى موعد المباراة اليوم، كما التزمت بتسوية أجرة شهرية لكل لاعب مباشرة بعد العودة من وهران.

ماضوي: «توقف البطولة كسر فريقي والعودة اليوم ستكون صعبة»

كشف مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي، عن خوفه من التأثير السلبي لتوقف البطولة لفترة طويلة على لاعبيه، حيث قال: «نددنا كثيرا بقرار توقف البطولة الطويل، لأنه لا يخدم اللاعبين، المدربين والأنصار ولا كرة القدم، غريب أمر الرابطة المحترفة من خلال هذه البرمجة، إلا إذا كانت تريد الحفاظ على مصالح بعض الرؤساء، لقد عملنا على تغطية التوقف الذي دام 5 أسابيع من خلال إقامة تربص مغلق وبرمجة عدد من المباريات الودية، لكن من الصعب الحفاظ على الريتم وعلى تركيز اللاعبين، لقد كسر توقف البطولة فريقي وهو ما سيزيد من صعوبة مواجهة اليوم، خاصة أن المنافس يمر بمرحلة صعبة ويبحث عن أول فوز ومع مدرب جديد».

نحن في أحسن رواق لكن فارق 6 نقاط غير مريح

وعن حظوظ فريقه في التتويج بلقب البطولة، أكد المدرب ماضوي: «لقد كنت دوما أؤكد أن اللقب لم يحسم، والآن يمكن القول إن فارق 6 نقاط غير مريح ومن الضروري الفوز في 4 مباريات من ضمن الست المتبقية، إضافة إلى أن 5 فرق تتنافس على البوديوم، رغم أن فريقي في أحسن رواق حيث نلعب 3 مباريات خارج القواعد و3 مباريات في ملعبنا، ونستفيد من أفضلية استقبال اتحاد العاصمة في ملعبنا لكنني أبقى متحفظا وكل شيء وارد».

ماضوي يؤكد أن عقده مع الوفاق يؤجل التحاقه بالمنتخب

كشف المدرب ماضوي في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية، عن جديد الاتصالات التي تربطه بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، قصد تولي منصب مدرب مساعد للمدرب الإسباني، أين كشف ولأول مرة عن تلقيه اتصالا وعن حديثه مع المناجير العام حكيم مدان، حيث قال: «احترامنا للعقد الذي يربطني بفريق وفاق سطيف قررت بالاتفاق مع مدان الانتظار إلى غاية نهاية البطولة للخوض في تفاصيل العقد الذي سيربطني مع الفاف، والمهام التي ستمنح لي». وكان الرئيس حمّار قد أكد رفضه تسريح المدرب ماضوي لمباشرة مهامه في العارضة الفنية للخضر إلى غاية نهاية البطولة، معتبرا ذهابه في هذه الفترة سيؤثر سلبا على فريقه، وهو ما تم الاتفاق عليه حسبما أكده ماضوي الذي أشار إلى ضرورة احترام العقد.

الإصابة تبعد ملولي، أمادا وعروسي عن لقاء اليوم

يبقى الثلاثي ملولي، أمادا والمدافع المحوري الشاب عروسي خارج حسابات الوفاق، حيث لم يسافروا أمس إلى وهران بسبب الإصابة، فرغم العودة التدريجية للملغاشي أمادا إلى أجواء التدريبات من خلال الركض بمفرده إلا أنه لا يمكنه المشاركة اليوم، كما جاءت الإصابة التي تعرض لها عروسي في التدريبات لتبعده عن التدريبات وعن مواجهة اليوم.

عودة المصابين والتعداد الأساسي مكتمل

عادت كامل العناصر الأساسية التي تعرضت إلى الإصابة خلال فترة توقف البطولة إلى التدرب، على غرار جحنيط، أمقران، كنيش والمهاجم حدوش، ليصبح كامل الأساسيين تحت تصرف الطاقم الفني الذي يمكنه الاعتماد على نفس التعداد الأساسي الذي حقق الانتصارات قبل توقف البطولة.

الآمال من دون سعيدي وعطو في مواجهة حاسمة

تلعب تشكيلة الآمال زوال اليوم أهم لقاء في مرحلة العودة، في مواجهة الوصيف مولودية وهران وفي غياب أبرز لاعبيه، كل من المهاجم سعيدي والمدافع عطو الذي سافر أمس رفقة المنتخب الأولمبي إلى أذربيجان للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي، ويبقى الهدف تجنب الخسارة حفاظا على فارق 6 نقاط، خاصة أن المنافس من كان وراء إقصائهم من الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية، ويبقى التخوف من الإرهاق بعد أن قطع اللاعبون مسافة 700 كلم عبر الحافلة.