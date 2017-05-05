نصر حسين داي ضمن مجموعة صعبة لحساب البطولة العربية للأندية البطلة

تواجد فريق النصرية ضمن المجمعة أ إلى جانب كل من نادي الوحدة الإمارات العربية المتحدة، والفيصلي الأردن، والاهلي المصري حسبما أفرزته عملية القرعة التي جرت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، لحساب البطولة العربية للأندية البطلة لكرة القدم .

وكما تم تعيين ثلاثة مواقع لاحتضان مباريات البطولة وهي:

ملعب القاهرة، وملعب الدفاع الجوي القاهرة، وكذا ملعب الاسكندرية الدولي برج العرب .

وقد جاءت نتائج القرعة المجموعات كما يلي :

المجموعة أ : الأهلي مصر، الفيصلي الاردن، نصر حسين داي الجزائر، الوحدة الإمارات العربية المتحدة .

المجموعة ب : الزمالك مصر، نادي الفتح الرباطي المغرب، النصر السعودية، العهد لبنان .

المجموعة ج : المريخ السودان، الهلال السعودية، نفط وسط العراق، الترجي الرياضي التونسي تونس .