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نصر حسين داي ضمن مجموعة صعبة لحساب البطولة العربية للأندية البطلة

نشر يوم 2017/05/05 1918 0 م . فيصل نصر حسين داي ضمن مجموعة صعبة لحساب البطولة العربية للأندية البطلة
أسفرت نتائج عملية قرعة البطولة العربية للأندية البطلة في كرة القدم 2017، مساء اليوم الجمعة، تواجد ممثل الجزائر نادي نصر حسين داي ضمن المجموعة أ ، بالقاهرة.

تواجد فريق النصرية ضمن المجمعة أ إلى جانب كل من  نادي الوحدة الإمارات العربية المتحدة، والفيصلي الأردن، والاهلي المصري حسبما أفرزته عملية القرعة التي جرت اليوم  بالعاصمة المصرية القاهرة، لحساب البطولة العربية للأندية البطلة لكرة القدم . 

وكما تم تعيين ثلاثة مواقع لاحتضان مباريات البطولة وهي:  

ملعب القاهرة، وملعب الدفاع الجوي القاهرة، وكذا ملعب الاسكندرية الدولي برج العرب . 

وقد جاءت نتائج القرعة  المجموعات كما يلي : 

المجموعة أ : الأهلي مصر، الفيصلي الاردن،  نصر حسين داي الجزائر، الوحدة الإمارات العربية المتحدة . 

المجموعة ب : الزمالك مصر، نادي الفتح الرباطي المغرب، النصر السعودية،  العهد لبنان . 

المجموعة  ج : المريخ السودان،  الهلال السعودية، نفط وسط  العراق،  الترجي  الرياضي التونسي  تونس . 

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