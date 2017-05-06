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بودبوز مرشح لجائزة أحسن لاعب إفريقي في فرنسا

نشر يوم 2017/05/06 222 0 كريم تيغرمت بودبوز مرشح لجائزة أحسن لاعب إفريقي في فرنسا
اخيتر الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، ضمن ثلاثة لاعبين أفارقة، للتنافس على جائزة "مارك فيفان فوي"، والتي تمنح لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي.

وينافس بودبوز على هذا اللقب كل من الكاميروني بن جامين موكاندوجو، لاعب لوريان، وكذلك جان ميشال سيدي، متوسط ميدان نيس الفرنسي. هذا الأخير مرشح بقوة لمنافسة اللاعب الجزائري على خلافة المغربي سفيان بوفال، لاعب ليل السابق والمتوج بالجائزة الموسم الماضي.        

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