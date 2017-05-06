بودبوز مرشح لجائزة أحسن لاعب إفريقي في فرنسا

وينافس بودبوز على هذا اللقب كل من الكاميروني بن جامين موكاندوجو، لاعب لوريان، وكذلك جان ميشال سيدي، متوسط ميدان نيس الفرنسي. هذا الأخير مرشح بقوة لمنافسة اللاعب الجزائري على خلافة المغربي سفيان بوفال، لاعب ليل السابق والمتوج بالجائزة الموسم الماضي.