بودبوز يحلم بالانضمام إلى فريق يلعب رابطة الأبطال الأوروبية

وإن كان ذلك خارج البطولة الفرنسية فأنا لا أستبعد أي عرض من أي نادي، بشرط أن يكون مناسبا مع إمكاناتي وطموحاتي المستقبلية". وأوضح "أريد أن يكون فريقا بمدرب يعمل على إبراز الكرة في طريقة لعبه، لأقوم بما أجيد القيام به.

وفي ذات السياق، لم يخف بودبوز طموحه الكبير في المشاركة في منافسة دوري أبطال أوربا وقال "أريد الذهاب إلى أبعد حد.. عندما أشاهد بعض اللاعبين في دوري الأبطال أتساءل لماذا لم ألعب هذه المنافسة، أريد سماع نشيد دوري الأبطال وأنا على أرض الملعب.. شاركت في كأس العالم وسيكون مؤسفا جدا ألا ألعب دوري الأبطال.