محرز أول لاعب جزائري يلعب 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

دخل رياض محرز تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن بصم على مشاركته في المباراة رقم 100 له مع فريقه ليستر سيتي الناشط في الدوري الانجليزي المتاز، أمام نادي واتفورد، اليوم برسم الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون بذلك أول لاعب جزائري يحقق هذا الإنجاز في "البريمرليغ" رغم مرور عدة لاعبين جزائريين بالبطولة الإنجليزية.

وتفوق رياض محرز على الدولي الجزائري السابق رشيد حركوك، الذي يعد أول لاعب جزائري ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ مجموع مشاركاته حتى تاريخ اعتزاله سنة 1986، 79 مشاركة، متبوعا بعدلان قديورة لاعب واتفورد بـ78 مباراة.

رياض محرز يلعب حاليا موسمه الثالث مع "الفوكسيس"، بعد أن انضم إليه موسم 2014/2015، ليحقق بعدها موسما خياليا في 2015/2016 أين حقق لقب البطولة، ليصل هذا الموسم 2016/2017 لتحقيق هذا الإنجاز في الجولة الـ36 من البريمرليغ.