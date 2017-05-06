أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

المولودية تُعيد بعث الصراع على اللقب في الجولة 25

نشر يوم 2017/05/06 29 0 ياسين مبروكي المولودية تُعيد بعث الصراع على اللقب في الجولة 25

تمكن فريق مولودية الجزائر من الفوز على ضيفه دفاع تاجنانت بهدفين لهدف واحد ، مكنت المولودية من الاقتراب أكثر وفاق سطيف متصدر الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ليتجدد الصراع على اللقب بين الفريقين حيث بات الفارق بينهما 3 نقاط فقط ، خاصة وأن الوفاق سجل هزيمتين متتاليتين، آخرها اليوم مع مولودية وهران بهدف لصفر .

وواصل فريق اتحاد بلعباس متابعته لكوكبة المقدمة بفوزه على سريع غليوان بهدفين لصفر ، محتلا بذلك المرتبة الثالثة في جدول الترتيب على بعد ثلاث نقاط من المولودية صاحبة المرتبة الثانية، ومتقدم عن صاحب المرتبة الرابعة اتحاد العاصمة الذي تنقصه مباراة واحدة بنقطتين فقط .

وعرفت باقي مباريات الجولة تفوق شباب باتنة على مولودية بجاية بهدفين لصفر، ومحافظة أولمبي المدية على نقاط مباراتها بميدانها ضد شباب بلوزداد بفوزها عليه بهدفين لهدف واحد .

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا