البارصا تفوز على فياريال وعينها على لقب الليغا

تمكن فريق برشلونة من الفوز على ضيفه فياريال، بأربعة اهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما في معقل النادي الكتالوني كامب نو، في اطار الجولة 36 من الدرجة الاسبانية الأولى .

وسجل لبرشلونة كل من نيمار في الدقيقة 21 ، قبل أن يعدل لاعب فياريال سيدريك باكامبو في الدقيقة 32، ليرد عليه ليونيل ميسي في الدقيقة 45 من الشوط الأول .

البارصا دخل الشوط الثاني وكله عزم للحفاظ على النتيجة وتحقيق النقاط الثلاث التي تمكنه من الحفاظ على صدارة الليغا ، حيث سجل كل من سوارير وميسي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة ، الذي بلغ رصيد نقاطه بعد المباراة الى 84 نقطة، في انتظار ما تسفر عنه الجولتين المتبقتين .