الإصابة تنهي موسم مهاجم مولودية الجزائر زهير زرداب

كشف مدرب مولودية الجزائر كمال مواسة، أن الموسم الكروي الحالي قد انتهى بالنسبة لمهاجمه زهير زرداب، إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى وتر العرقوب اليوم السبت، بملعب 5 جويلية بمناسبة فوز فريقه على دفاع تاجنانت بهدفين لهدف، لحساب الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

"زرداب يعاني من إنقطاع على مستوى وتر العرقوب وهي إصابة خطيرة وبالتالي هي نهاية الموسم بالنسبة لمهاجمنا" حسبما صرح به المدرب مواسة خلال الندوة الصحفية.

اللاعب السابق لشبيبة بجاية صاحب 35 سنة، تعرض لهذه الإصابة الخطيرة دقائق فقط بعد افتتاحه لباب التهديف خلال ربع الساعة الأول من اللقاء ليتم استبداله بعدها.

وأبدى مواسة تحسره لفقدان خدمات زرداب في بقية اللقاءات القادمة "تضييع زرداب في هذا الوقت يعد ضربة قاسية للاعب وكذا للفريق لقد ضيعنا لاعب ذو خبرة سجل عديد الأهداف الحاسمة في المرحلة الأخيرة لهذا الموسم"

ويمتلك زهير زرداب خبرة معتبرة في ميادين الكرة بعد مروره على أندية فرنسية بلجيكية وجزائرية لذا غيابه عن تشكيلة العميد قد يعيق النادي الذي يلعب على ثلاث جبهات : البطولة كأس الجزائر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.