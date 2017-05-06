الريال يقسو على غرناطة في غياب رونالدو

واصل ريال مدريد عروضه المتميزة هذا الموسم، بفوزه على مضيفه غرناطة الذي نزل رسميا الى دوري الدرجة الثانية الاسبانية، وفي غياب نجمه كريستيانو رونالدو وحارسه الأساسي نافاس .

الريال فاز برباعية نظيفة في المواجهة التي لم يجد فيها أشبال زيدان صعوبة تذكر، في العبث بدفاع غرناطة، وسجل جيمس رودريغيز وألفارو موراتا هدفين لكل منها، في حين غاب قلب هجوم الريال كريم بن زيمة عن قائمة المسجلين .

وبفوزه على غرناطة يكون الريال قد وصل الى النقطة 84 متقاسما الصدراة مع غريمه التقليدي برشلونة، مع مباراة ناقصة لريال مدريد ضد سيلتافيغو.