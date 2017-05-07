صدام للاقتراب من البوديوم

نصر حسين داي – شبيبة الساورة

يستقبل نادي نصر حسين داي مساء اليوم، بداية من الساعة الرابعة، ضيفه شبيبة الساورة بملعب 20 أوت بالعاصمة، في مباراة متأخرة عن الجولة الخامسة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، في لقاء بست نقاط لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين المتقاربين في جدول الترتيب، والساعيين إلى حصد ثلاث نقاط تقربهما من مراكز البوديوم، حيث تعول النصرية على إبقاء النقاط الثلاث بالعاصمة لرفع رصيدها إلى 38 نقطة وتشديد الخناق على أندية المقدمة، قبل خمس جولات عن إسدال الستار عن فعاليات الموسم الكروي الجاري، الذي يهدف من خلاله لخطف مركز ضمن أندية «البوديوم»، أو المركز الخامس على أقل تقدير، بعد ضياع هدف التتويج بكأس الجمهورية التي أقصيت النصرية من دورها ربع النهائي. هذا وستكون مواجهة اليوم فرصة حقييقية لأشبال المدرب ألان ميشال، لتأكيد المستوى الكبير الذي ظهروا به في المواجهات الودية التحضيرية طيلة الشهرين الماضيين، والتي حسمت الملاحة معظمها أداء ونتيجة، وهو ما شدد عليه التقني الفرنسي الذي طالب لاعبيه بضرورة الفوز وتفادي أي تعثر قد يعصف بآمال الفريق في حجز مركز متقدم. ولن تكون مهمة النصرية سهلة أمام منافس قوي، إضافة إلى الغيابات المؤثرة في صفوف التشكيلة، بعد تأكد غياب كل من محمد أمين عبيد وحسين العرفي بسبب الإصابة، والثنائي الشاب بوزيدي وخاسف بسبب تنقلهما رفقة المنتخب الوطني الأولمبي إلى أذربيجان للمشاركة في الألعاب الإسلامية، وهو ما يجعل ميشال مجبرا على القيام بتغييرات خصوصا في خطي الوسط والهجوم، أين من المنتظر أن يعتمد على بن دبكة بجانب بلال والي ومهدي الورتاني في وسط الميدان، مع إعادة زكرياء أوحدة إلى التشكيلة الأساسية ليشكل ثلاثي الهجوم رفقة وليد عرجي وأحمد قاسمي، أما الخط الخلفي فسيتم الاعتماد على زدام وهريدة في المحور مع لعريبي وساتلي كظهيرين أيمن وأيسر، على التوالي، وعز الدين دوخة في حراسة المرمى.

جميلي وجاليت يغيبان عن الساورة وبوسماحة جديد التشكيلة

في الجهة المقابلة، ستدخل شبيبة الساورة مباراة اليوم منقوصة من خدمات الثنائي تيبوتين وطوبال بسبب الإصابة، والحارس جميلي هواري والقائد مصطفى جاليت بسبب العقوبة، بينما يعود لاعب خط الوسط نبيل بوسماحة عقب استنفاذه للعقوبة التي حرمته من لعب المواجهة الأخيرة أمام مولودية الجزائر، حيث ينتظر أن يدخل المدرب خوذة كريم مواجهة اليوم بكل من لاوتي في حراسة المرمى، بلطرش ولقرع على الرواقين، طالح وبابيدي في محور الدفاع، بوسماحة وبلعلام وبورديم في وسط الميدان والثلاثي حامية، زايدي وغزالي في التنشيط الهجومي، أين يعول خوذة على هذه التشكيلة للوقوف الند للند في وجه لاعبي النصرية والعودة بنقطة التعادل على الأقل.

حمليلي لـ«النهار»: «كل ما نتمناه هو أن يكون ثلاثي التحكيم في المستوى»

أبدى رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة مامون حمليلي، في حديث إلى «النهار»، صبيحة أمس، تفاؤلا كبيرا بقدرة أشباله على العودة بنتيجة إيجابية اليوم من ملعب 20 أوت بالعاصمة، مؤكدا أن كل ما يخشاه في هذه المباراة هو التحكيم بعد الذي حدث لفريقه الأسبوع الماضي في لقاء مولودية الجزائر مع الحكم غربال، بقوله: «قلتها وأعيدها فريقنا يملك تشكيلة ثرية قادرة على مجاورة أي فريق في البطولة الجزائرية، سواء داخل الديار أو خارجها، وهو ما يجعلني أؤكد أننا قادرون على الوقوف في وجه النصرية بملعبها والعودة بنتيجة إيجابية تقربنا أكثر من ثلاثي المقدمة، وتعزز من حظوظنا أكثر في التنافس على إحدى التأشيرات المؤهلة لمشاركة قارية الموسم المقبل»، مضيفا: «كل ما نتمناه هو أن يكون ثلاثي التحكيم في المستوى، بإعطاء كل ذي حق حقه وترك تحديد النتيجة النهائية للمباراة لأرضية الميدان، لأننا نرفض أن يتكرر معنا سيناريو المواجهة الأخيرة أمام مولودية الجزائر، والذي كان الحكم غربال بطله من دون منازع».

تفاؤل كبير وسط لاعبي النصرية بعد قرعة البطولة العربية

على صعيد آخر، ساد تفاؤل كبير وسط لاعبي النصرية والطاقميبن الفني والإداري، بخصوص التألق في البطولة العربية للأندية المقررة بمصر في الفترة الممتدة بين 22 جويلية و5 أوت المقبلين، وهذا بعد نتائج عملية سحب القرعة التي أقيمت سهرة أول أمس الجمعة بالقاهرة، والتي أوقعت ممثل الكرة الجزائرية في المجموعة الأولى المتوازنة، بجانب كل من الأهلي المصري، الوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني، فباستثناء الأهلي المصري فإن الناديين الآخرين لا يفوقان النصرية من حيث المستوى وبإمكان الملاحة تحقيق هدفها ببلوغ الدور نصف النهائي الذي يتأهل إليه متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان، وهو ما يراه الجميع في بيت النصرية ممكنا من أجل العودة إلى المنافسات الخارجية من بابها الواسع، بعد غياب دام سنوات طويلة.

قاسمي: «سنرمي بكل ثقلنا في البطولة العربية والنصرية ستقول كلمتها»

عبر هداف النصرية، أحمد قاسمي، عن تفاؤله بذهاب فريقه بعيدا في المنافسة العربية، مشيرا إلى أنه ورفاقه سيرمون بكل ثقلهم لبلوغ نصف النهائي، على أقل تقدير، وأكد أن للنادي العاصمي كلمة سيقولها في المنافسة، معتبرا الأهلي المصري من أبرز المرشحين للتأهل والمنافسة على اللقب، من الإنقاص من قيمة بقية الأندية، وصرح قائلا: «سنرمي بكل ثقلنا في البطولة العربية، لدينا فريق قادر على تحقيق التأهل إلى نصف النهائي»، مضيفا: «في مجموعتنا يوجد الأهلي المصري الذي يعتبر من أقوى الأندية والمرشح الأكبر للذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب، لكن لا يجب أن نستصغر الأندية الأخرى، فكل فريق قادر على مفاجأة منافسه، ونحن بدورنا لدينا حظوظ سندافع عنها والنصرية ستقول كلمتها في المنافسة».