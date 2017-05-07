زطشي لم يتصل بي وموعدي مع المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا الشهر المقبل

كشف لاعب اتحاد العاصمة السابق، يوسف بلايلي، والمعاقب من طرف لجنة الانضباط التابعة للفاف بعدم مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (التاس) بسويسرا الشهر المقبل، للمثول أمامها، أين سيستمع إلى أقواله بعد الطعن الذي قدمه على مستواها، حيث يأمل اللاعب في أن تسير الأمور مثلما سارت في قضيته مع الكاف، التي قلصت العقوبة التي كانت مسلطة عليه لنفس المدة إلى سنتين، وقال بلايلي في تصريح لـ«النهار»: «لدي موعد مع محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا الشهر المقبل، وثقتي كبيرة في أن ألقى أذانا صاغية ويتم السماح لي بالعودة إلى الميادين شهر سبتمبر المقبل، مثلما تم تقليص عقوبة الكاف». هذا وأكد بلايلي أنه لم يتلق أي اتصال ولم يسمع عن تقليص عقوبته على مستوى الفاف منذ مجيء رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي. تجدر الإشارة إلى أن الأخير أكد خلال حضوره إحدى المباريات الاستعراضية الخاصة بالشبان، أنه لن يتم العفو عن بلايلي وعن بقية اللاعبين المعاقبين بسبب تناول المنشطات أو مواد أخرى محظورة، بل أن عقوبتهم ستبقى سارية إلى غاية نهايتها.