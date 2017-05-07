أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"الفاف" تفتح تحقيقا في فضيحة التلاعب بالمباريات

نشر يوم 2017/05/07 2132 0 يونس رزيق "الفاف" تفتح تحقيقا في فضيحة التلاعب بالمباريات
قررت الاتحادية الجزائرة لكرة القدم برئاسة "خير الدين زطشي "، فتح تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباريات البطولة المحترفة الثانية ، على خلفية الاتهامات "الخطيرة جدا " التي أطلقها رئيس نادي شبيبة سكيكدة "عزو طبو".

ونشر الموقع الرسمي للاتحادية على شبكة الأنترنت، بيانا أكدت فيه أنها كلفت لجنتي الانضباط والقيم التابعتين لها، بالتحقيق في هذا الملف، موضحة أن "عزوز طبو" سيمثل أمام لجنة الانضباط، إذ سيكون مطالبا بتفسير تصريحاته، وألمح طبو في وقت سابق بأن التلاعب بنتائج المباريات حرم فريقه من الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكدت الاتحادية أنها تتابع باهتمام كبير كل ما يجري في الساحة الكروية، داعية العائلة الكروية والرأي العام إلى الاطمئنان وبأنها ستتدخل في الوقت الحاسم لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن الإطار القانوني الذي تكلفه القوانين السارية، أما فيما يخص المباراة التي أثارت الكثير من الجدل التي جمعت فريق إتحاد بسكرة بإتحاد عنابة، فقد أكدت "الفاف" أنها لم تتدخّل للحسم في هذا الملف، بِسبب عدم إصدار القضاء الحكم النهائي، فضلا عن عدم لجوء إدارة إتحاد عنابة التي رفعت شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بِمدينة لوزان السويسرية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا