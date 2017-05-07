"الفاف" تفتح تحقيقا في فضيحة التلاعب بالمباريات

ونشر الموقع الرسمي للاتحادية على شبكة الأنترنت، بيانا أكدت فيه أنها كلفت لجنتي الانضباط والقيم التابعتين لها، بالتحقيق في هذا الملف، موضحة أن "عزوز طبو" سيمثل أمام لجنة الانضباط، إذ سيكون مطالبا بتفسير تصريحاته، وألمح طبو في وقت سابق بأن التلاعب بنتائج المباريات حرم فريقه من الصعود إلى دوري المحترفين.

وأكدت الاتحادية أنها تتابع باهتمام كبير كل ما يجري في الساحة الكروية، داعية العائلة الكروية والرأي العام إلى الاطمئنان وبأنها ستتدخل في الوقت الحاسم لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن الإطار القانوني الذي تكلفه القوانين السارية، أما فيما يخص المباراة التي أثارت الكثير من الجدل التي جمعت فريق إتحاد بسكرة بإتحاد عنابة، فقد أكدت "الفاف" أنها لم تتدخّل للحسم في هذا الملف، بِسبب عدم إصدار القضاء الحكم النهائي، فضلا عن عدم لجوء إدارة إتحاد عنابة التي رفعت شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بِمدينة لوزان السويسرية.