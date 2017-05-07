غولام يهدي البلجيكي ميرتينس تمريرتين حاسمتين كهدية عيد ميلاده

وهنأ غولام زميله البلجيكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أمس، عقب الفوز في المباراة بثلاثية نظيفة ومازحه بأنه أهداه تمريرتين حاسمتين خلال اللقاء كهدية عيد ميلاده، حيث نشر الظهير الأيسر السابق لنادي سانت ايتيان الفرنسي صورة تجمعه بميرتينس وكتب في تغريدته... "عيد ميلاد سعيد صديقي وكهدية مني لك تمريرتين حاسمتين.. فورزا نابولي".

للتذكير عاد غولام للمشاركة كأساسي مع نابولي في آخر مبارتين من الكالتشيو الإيطالي بعدما أظهر ليونة ورغبة في إعادة بعث المفاوضات مع إدارة الفريق لتجديد عقده، الذي من المنتظر أن ينتهي في جوان 2018، وقدم لاعب "الخضر" مباراة في القمة وكان واحدا من أفضل اللاعبين فوق أرضية الميدان بتقديمه تمريرتين حاسمتين سجل من خلالهما ميرتينس الهدفين الأول والثاني.