الأهلي يرصد حوالي 3 ملايين أورو لضم بغداد بونجاح

وقد طالب مدرب الفريق المصري "حسام البدري " لجنة الاستقدامات برئاسة، محمود طاهر، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التي جمعت الثنائي منذ أيام، ووضع البدري، الجزائرى بغداد بونجاح مهاجم السد القطرى، على رأس أولويات اللاعبين الذين يسعى لتدعيم الفريق بهم ، وجاء فى المرتبة الثانية، مهاجم منتخب زامبيا للشباب.

ورصد مسؤولو الأهلى هذا الغلاف المالي للتعاقد مع المهاجم السابق لإتحاد الحراش، خاصة أن الفريق الأكثر تتويجا في القارة الإفريقي يتجه للموافقة على رحيل التونسى، علي معلول، إلى الترجى التونسى، ويسعى الجهاز الفني إلى تدعيم هجوم الفريق بشكل قوى، للاستفادة منه خلال بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الجهاز الفنى للأهلي للتتويج بها والعودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية.