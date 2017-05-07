أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الأهلي المصري يفند عرضه 3 ملايين أورو للجزائري بونجاح

نشر يوم 2017/05/07 242 0 يونس رزيق الأهلي المصري يفند عرضه 3 ملايين أورو للجزائري بونجاح
فند نادي الأهي المصري الأخبار التي تم تداولها، صبيحة اليوم، والتي تحدثت عن تقديم "الفراعنة" لعرض 3 ملايين أورو مقابل الظفر بخدمات الدولي الجزائري بغداد بونجاح .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في فريق الأهلي، "إنه لم يقدم أي عروض للتعاقد مع بونجاح وكل ما تردد في هذا الإطار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف، بغداد مهاجم مميز جداً وهو من الأسماء التي يتمنى الأهلي التعاقد معها لتدعيم خط هجوم الفريق، لكن البدري لم يطلب حتى الآن التعاقد معه، لذا لم نرسل عروضاً له، وتابع "بالفعل الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم إفريقي في بداية الموسم المقبل وننتظر لنهاية الموسم لتحديد مصير الثلاثي المحترف في صفوف الفريق كوليبالي وأغاي وعلي معلول، وبعدها نرى أيا منهم سيرحل للتعاقد مع مهاجم إفريقي أو يستمر الثلاثي حتى نهاية بطولة إفريقيا.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا