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زرداب يضع مولودية الجزائر في مأزق وينهي الموسم قبل أوانه

نشر يوم 2017/05/07 1290 0 يونس رزيق زرداب يضع مولودية الجزائر في مأزق وينهي الموسم قبل أوانه
كشف مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة، أن الموسم الكروي الحالي قد انتهى بالنسبة لمهاجمه زهير زرداب، إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى وتر العرقوب، يوم السبت، في ملعب 5 جويلية بمناسبة فوز فريقه على دفاع تاجنانت (2-1) لحساب الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس".

وقال مواسة "زرداب يعاني من انقطاع على مستوى وتر العرقوب وهي إصابة خطيرة وبالتالي سيكون نهاية الموسم بالنسبة له، هذا وكان اللاعب السابق لشبيبة بجاية قد تعرض لهذه الإصابة الخطيرة دقائق فقط  بعد افتتاحه لباب التهديف خلال ربع الساعة الأول من اللقاء ليتم استبداله  بعدها.

وأبدى ذات المتحدث تحسره لفقدان خدمات زرداب في بقية اللقاءات القادمة، موضحا بالقول "تضييع زرداب في هذا الوقت يعد ضربة قاسية للاعب وكذا للفريق، لقد ضيعنا لاعبا ذو خبرة وسجل العديد من الأهداف الحاسمة في المرحلة الأخيرة لهذا الموسم.

 ويمتلك زهير زرداب خبرة معتبرة في ميادين الكرة بعد مروره على أندية  فرنسية، بلجيكية وجزائرية، لذا فإن غيابه عن تشكيلة العميد قد يعيق الفريق الذي يلعب على ثلاث جبهات البطولة، كأس الجزائر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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