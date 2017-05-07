النصرية تفوز على الساورة في الوقت بدل الضائع

تمكن نصرحسين داي من الفوز على ضيفه شبيبة الساورة بثلالة أهداف لهدفين، في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، مساء اليوم الأحد.

المباراة التي دخلها أشبال ألان ميشال، من أجل حصد النقاط الثلاث والإقتراب أكثر من منطقة الأمان، للبقاء ضمن الرابطة المحترفة الأولى، حيث كان له ذلك بفضل ثنائية قاسمي في الدقيقتين 11 و 93 وهدف هريدة في الدقيقة 52، في حين سجل هدفي الساورة كل من حامية في الدقيقة 31 ومرباح في الدقيقة 38 .

فوز النصرية اليوم، مكنه من الوصول الى النقطة 38 في جدول الترتيب في المركز الخامس، أما رصيد الساورة فما يزال 36 نقطة في المركز السابع.