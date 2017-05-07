سوسطارة تفقد كل حظوظها في الحفاظ على لقب البطولة

فقد فريق إتحاد العاصمة مركزه الثالث في ترتيب دوري موبيليس للمحترفين بعد تعثره في الداربي العاصمي مساء اليوم أمام فريق إتحاد الحراش لحساب الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى ، والتي جرت أطوارها بملعب 5 جويلية الأولمبي ، في مباراة كانت متكافئة ببين الفريقين حيث باشر إتحاد الحراش في إفتتاح باب التسجيل عند الدقيقة الـ 20 عن طريق المايسترو يونس الذي تلقى كرة جميلة من زميله حراق، لينطلق كالسهم على الجهة اليمنى ويراوغ المدافع مفتاح ويسدد كرة في الجهة المعاكسة، تذهب مباشرة إلى شباك مرمى الحارس زيماموش ، فيما تمكن المدافع ربيع مفتاح من معادلة النتيجة ، بعدما تحصل فريق إتحاد العاصمة على مخالفة مباشرة من بعد 25 متر عن مرمى الحارس زغبة ، تمكن مدافع الخضر من ترجمتها إلى هدف حقيقي في الدقيقة الـ 57 من عمر المباراة بطريقة رائعة ،وبهذه النتيجة تراجع فريق إتحاد العاصمة إلى المركز الرابع برصيد40 نقطة ، فيما حافظ فريق إتحاد الحراش على مركزه الـ 10 برصيد 32 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أول المهددين بالسقوط إلى القسم الوطني الثاني .

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