العميد «حالف ميطلقش» في البطولة والإصابات هاجس مواسة قبل لقاء بلاتينيوم ستارز

أكد نادي مولودية الجزائر عودته القوية في البطولة خلال المدة الأخيرة، وأنه لن يتسامح بسهولة في لقب هذا الموسم الذي كان في وقت سابق أحد أكبر أهداف الفريق وجماهيره، بعد تعزيز وصافته وتقليصه الفارق عن الرائد وفاق سطيف إلى ثلاث نقاط فقط، وذلك عقب الفوز المحقق بثنائية مقابل هدف، أمس، أمام دفاع تاجنانت بملعب 5 جويلية الأولمبية، برسم الجولة 25 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، وهو الفوز الذي سمح للمولودية بالوصول إلى النقطة 44، على بعد 3 نقاط فقط عن الوفاق الذي سقط في وهران أمام الحمراوة، ليحيي آماله في استرجاع الريادة، ورغم أن المهمة تبدو صعبة على الورق مقارنة بسطيف، من ناحية الرزنامة، بحكم أن زملاء الحارس شاوشي تنتظرهم ثلاث خرجات وسيكتفون بإجراء لقاءين فقط في ملعبهم، أحدهما لقاء داربي أمام الجار شباب بلوزداد، إلا أن إدارة عمر غريب والطاقم الفني ولاعبيه وحتى الأنصار أصبحوا متفائلين أكثر من أي وقت مضى باسترجاع المركز الأول والسعي لإحراز اللقب الثامن في تاريخ النادي.

وفي سياق منفصل، أصبحت الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها لاعبو المولودية تشكل هاجسا وصداعا في رأس المدرب كمال مواسة، الذي يجد نفسه دائما يحضّر للمباريات الهامة التي تنتظر فريقه وسط غيابات كثيرة وسط التعداد بسبب الإصابات، على غرار ما حدث قبل لقاء تاجنانت الأخير في البطولة، ونفس الشيء بالنسبة للقاء المقبل والهام الذي ينتظر المولودية في كأس الكاف يوم 14 ماي أمام بلاتنيوم ستارز الجنوب الإفريقي، وذلك بعد تأكد غياب بوقاش المصاب وزرداب الذي أنهى موسمه مبكرا بعد إصابته الخطيرة في لقاء تاجنانت، عكس وسط ميدان شيتة الذي خرج هو أيضا اضطراريا خلال نفس المواجهة، غير أن إصابته لم تكن خطيرة، مما يجعله يسابق الزمن للحاق بمواجهة الكاف، على غرار الثلاثي، شريف الوزاني، نقاش وسوڤار.

مقاطعة الشناوة والفريق في المرتبة الثانية غير مفهومة

أثارت الخرجة الأخيرة لجماهير المولودية، في لقاء تاجنانت، بمواصلة مقاطعتها مباريات الفريق في البطولة، الكثيرة من علامات الاستفاهم في محيط المولودية، خصوصا وأن الفريق يمر بأحسن أحواله في الفترات الأخيرة ويحتل المرتبة الثانية في البطولة التي عاد فيها للمنافسة بكل قوة على اللقب، ونفس الشيء في منافستي كأس الجمهورية والكاف.