ماضوي غاضب من لاعبيه وحمّار يؤجل تسوية الأجور العالقة من أجل استعادة نغمة الانتصارات

أبدى مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، غضبه من لاعبيه الدوليين، كل من كنيش، بدران، زيتي، جحنيط وجابو، الذين ظهروا تائهين فوق أرضية الميدان خلال المباراة الأخيرة أمام مولودية وهران، وكان النقص البدني باديا عليهم، وهو ما كان مصدر قلق الطاقم الفني الذي كشف لمقربيه أن هؤلاء اكتفوا بالظهور في 20 دقيقة الأولى قبل أن يتراجع مستواهم بشكل واضح، وبالخصوص الثنائي جحنيط وجابو، إلى درجة أن المدرب ماضوي ندم على إقحامهما في التشكيلة الأساسية، خاصة بعد أن وصلته معلومات عن البرنامج التدريبي المكثف الذي خضع له السداسي في تربص المنتخب المحلي، وبمعدل حصتين يوميا، حيث أكد في نهاية المباراة أن مستواهم أثر سلبا على مردود التشكيلة، حيث ترجم حالة الغضب من خلال تغيير الشاب جحنيط بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني، قبل أن يهز المنافس الشباك بسبب خطأ في محور الدفاع المتكون من الدوليين بدران وكنيش.

تقلص الفارق إلى 3 نقاط مصدر قلق الإدارة والمدرب

أثارت الخسارة الأخيرة أمام مولودية وهران، والتي تعتبر الثانية على التوالي في البطولة، عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد، مخاوف الإدارة والطاقم الفني، بعد تقلص الفارق إلى 3 نقاط عن الملاحق المباشر مولودية الجزائر، حيث بدأ التخوف يتسرب إلى نفوس الجميع من تضييع اللقب في نهاية المطاف، وهو ما يجعل التشكيلة تلعب المباريات القادمة تحت تأثير الضغط، مما قد يؤثر سلبا على المردود، إضافة إلى زيادة عدد الطامحين في التتويج، في صورة اتحاد بلعباس واتحاد العاصمة الذي سيحل ضيفا على سطيف في الجولة ما قبل الأخيرة.

تسوية الأجرة الشهرية قد تؤجل إلى ما بعد مواجهتي الحراش والساورة

أكدت مصادرنا أن الخسارة الأخيرة زادت من غضب الرئيس حمّار، الذي عاد إلى سطيف في حالة إحباط جعلته يؤكد لمقربيه أن إدارته لن تسوي الأجرة الشهرية التي كانت تعتزم تسويتها بعد العودة من وهران، وستؤجل التسوية إلى ما بعد مواجهتي الحراش وشبيبة الساورة، ومن ثم إعلان حالة استنفار ودفع اللاعبين للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، خاصة أن الفوز أمام الحراش والساورة سيعيد الثقة للتشكيلة، فالوفاق في حاجة إلى الفوز في 4 مباريات لحسم اللقب، وتنتظره مواجهات الحراش، الساورة، اتحاد العاصمة داخل الديار وبجاية وتاجنانت خارجها.

ماضوي حرص على متابعة مواجهة الحراش أمس

حرص المدرب ماضوي على متابعة مواجهة أمس التي جمعت اتحاد العاصمة بمنافس الوفاق في الجولة القادمة اتحاد الحراش، حيث حرص على تسجيل ملاحظاته حول نقاط قوة وضعف المنافس لوضع الخطة المناسبة للإطاحة بالتشكيلة الحراشية، التي كانت قبل موسمين وراء إقالته من العارضة الفنية للوفاق، بعد فوزها في سطيف بنتيجة هدف من دون رد.

وعاتب الحارس خيري وقد يضيع مكانته الأساسية

لام الطاقم الفني الحارس خيري على دخوله في مناوشات مجانية مع ملتقطي الكرات في نهاية مباراة مولودية وهران، حيث أحدث فوضى بسبب ذلك جعلت الطاقم الفني ينتظره في غرف تغيير الملابس ويحذره من تكرار ما فعله، وبحضور الرئيس حسان حمّار، وليس من المستبعد عودة خيري إلى كرسي الاحتياط واستعادة المغترب خذايرية لمكانته الأساسية.

ملولي وأمادا يباشران التدريبات

يباشر الثنائي ملولي وزميله أمادا التدريبات ضمن المجموعة بداية من موعد الاستئناف، استعدادا لمواجهة اتحاد الحراش، مما يجعل الحصة تجري بتعداد مكتمل ومن دون أي مصابين، بعد تعافي جميع المصابين قبل موعد المواجهة السابقة، وكان الملغاشي قد باشر الركض على هامش التدريبات الأسبوع الفارط بعد أن زالت الآلام التي كان يشكو منها على مستوى الكاحل، فيما سيواصل المدافع ملولي استعمال مثبت الرقبة بعد عودته إلى التدريبات.

تأخير لقاء الحراش إلى أمسية السبت

منح الطاقم الفني عقب نهاية مواجهة مولودية وهران، راحة يوم واحد للاعبين، رغم تأخير مواجهة الجولة 26 أمام اتحاد الحراش إلى أمسية السبت، بعد أن كان الموعد الأول الجمعة، ورغم السفرية الشاقة إلى وهران إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة من الموسم ستعود التشكيلة إلى أجواء التدريبات أمسية اليوم وبداية التحضير للمواجهة الصعبة أمام اتحاد الحراش.