مصارعتان من المنتخب الوطني للجيدو تتهمان التحكيم في مصر

وأكدت المصارعة سعيدة في حديث إلـى مجلة "نون سبورت " المتخصصة في الرياضة النسوية، استعدادها الجيد للمنافسات بالتدريبات اليومية وكثرة الاحتكاك، مما توج جهودهما بحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول، هذا وامتدحت سعيدة اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الرائع وحسن الاستقبال، لافتة إلى ملاحظتها تحيز بعض الحكام لعدد من المصارعات، وشكرت أسرتها على تشجيعها رغم أنها لاتزال في المرحلة الثانوية.

ومن جانبها، وصفت رانيا، المنافسات بالقوية لضمها أفضل المصارعات على مستوى القارة السمراء، لافتة إلى نجاحها في حصد المركز الأول وزن أقل من 48 كغ، واستعرضت رانيا، البطولات التي حصدتها منها المركز الأول في البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي، طامحة في مواصلة التألق والتميز.