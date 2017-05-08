لجنة الانضباط ترفض احترازات إتحاد عنابة

رفضت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، اليوم الاثنين الاحترازات التي رفعها نادي إتحاد عنابة "شكلا ومضمونا" بخصوص المباراة التي جمعته بنظيره نجم تقرت في اطار الجولة 28 من بطولة الهواة بمجموعة الشرق.

وكان نادي إتحاد عنابة قد تقدم باحترازات ضد نجم تقرت الذي دخل مناصروه الملعب في نهاية المقابلة التي لعبت دون جمهور وانتهت بنتيجة التعادل الايجابي هدف في كل شبكة.

من جهة أخرى عاقبت لجنة الانضباط نجم تقرت بحرمانه اللعب فوق ملعبه خلال الجولتين المقبلتين اضافة الى اللعب دون جمهور وتغريمه بمبلغ 30000 دج لرمي مناصريه مقذوفات في نهاية المقابلة دون أن يتسبب ذلك في إصابات جسدية.

كما تعرض معز رمزي، لاعب اتحاد عنابة لعقوبة الايقاف في مقابلة واحدة وغرامة مالية قدرها 15000 دج لاحتجاجه على قرارات حكم المباراة.

ويتصدر أمل عين مليلة ترتيب بطولة الهواة مجموعة الشرق، بفارق خمس نقاط على منافسه المباشر إتحاد عنابة قبل نهاية المنافسة بجولتين حيث أن الفوز في الجولة المقبلة المزمع اجراؤها الجمعة القادم أمام نادي مغرة يعني الصعود الى الرابطة الثانية المحترفة.