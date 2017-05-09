آدم وناس ضمن أفضل 5 لاعبين أفارقة في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع

اختير الوافد الجديد المنتظر على بيت المنتخب الوطني الجزائري، آدم وناس، ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين أفارقة محترفين في الدوري الفرنسي لهذا الأسبوع، حسب موقع «فوتبول 365» المحلي، الذي أشاد كثيرا بالنجم القادم للخضر، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به في مواجهة فريقه بوردو أمام مضيفه نادي سانت إيتيان، الجمعة الماضي، والتي بصم فيها على هدفه الرابع هذا الموسم، بعدما افتتح التسجيل لـ«الجيروندان» من ركلة جزاء.

أين أشار «فوتبول 365» إلى أن وناس لم يتأثر بابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة خصوصا من الناحية النفسية، وقدم أداء جيدا رد به على كل المشككين في إمكانياته وقدراته الهجومية، وهو الذي نشط الجهة اليسرى من هجوم بوردو وفاز بـ66 % من صراعاته الفردية مع لاعبي النادي الأخضر، إلا أن واحدة من هذه الأخيرة كلفته غاليا بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكتف، يرجح أنها خلع، قد تنهي موسمه قبل الأوان وتؤجل ظهوره الأول بقميص المنتخب الوطني الذي كان منتظرا خلال مواجهة غينيا الودية، وأمام الطوغو في افتتاح تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، يومي 6 و13 جوان المقبل على التوالي.

هذا وعرف لقاء بوردو وسانت إيتيان تألق وناس تحت أنظار مبعوثي نادي نابولي الإيطالي، الذين تنقلوا خصيصا لمعاينة صاحب 21 ربيعا تحسبا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أين أعجبوا كثيرا بمستوى اللاعب وقدموا تقريرا إيجابيا عنه لإدارة الرئيس «دي لورينتيس»، الذي ازداد إصرارا على خطفه في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما فشل في ذلك الصيف الماضي، حسبما كشفه خبير سوق الانتقالات في «الكالتشيو» الإيطالي، «ألفريدو بيدولا»، الذي أكد في تصريحات للإعلام الإيطالي أن «دي لورينتيس» مصر على الظفر بصفقة وناس الذي حددت إدارة بوردو قيمة تسريحه بـ10 ملايين أورو.