بوت يفتح النار على لاعبيه وفلسفته تثير المخاوف قبل رابطة الأبطال

بول بوت: «أداء اللاعبين كان كارثيا ويجب تصحيح الأخطاء وإلا ستتعقد الأمور أمام أهلي طرابلس»

فتح مدرب اتحاد العاصمة، بول بوت، النار على لاعبيه، عقب الأداء المتواضع الذي أبانوه في لقاء الداربي الذي جمعهم بالجار اتحاد الحراش على ملعب 5 جويلية أول أمس، برسم الجولة الـ25 من البطولة، ولم يتحمل التقني البلجيكي المستوى الهزيل الذي أبانه درفلو ورفقاؤه، والذي كاد يكلفهم الخسارة لولا مخالفة مفتاح التي عدل بها النتيجة في الشوط الثاني، بعد أن كان الفريق متأخرا بهدف من دون مقابل، وأكد بوت بعد نهاية المباراة أن لاعبيه قدموا أسوأ مباراة منذ توليه العارضة الفنية للفريق، كما أنهم لم يطبقوا تعليماته، وأوضح في هذا الصدد: «قدمنا أداء كارثيا، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ قدومي للاتحاد، لا أعلم ما الذي حدث ولم أجد أي تفسير، لأن اللاعبين لم يطبقوا التعليمات التي قدمناها لهم خصوصا في الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني حاولنا تصحيح بعض الأخطاء، لكن إن لم تسجل فلا يمكنك الفوز بالمباريات وتتيح الفرصة للمنافس لبلوغ الشباك، ضيعنا فرصة البقاء في المركز الثالث وأنا أشعر بخيبة أمل كبيرة».

هذا وبدا بول بوت متخوفا لتواصل هذا السيناريو، خصوصا وأن الفريق على مشارف دخول دوري أبطال إفريقيا، حين يلاقي أهلي طرابلس الليبي يوم الجمعة في دوري المجموعات، واعترف بان الأمور ستكون معقدة لو يظهر اللاعبون بمثل ذلك الأداء، وتابع قائلا: «لو يظهر اللاعبون بمثل ذلك الأداء فإن الأمور ستكون معقدة في رابطة الأبطال، لكن طبيعة المباريات تختلف وسنعمل على تصحيح الأخطاء وأتمنى أن تكون ردة فعلهم إيجابية».

ورغم غضب مدرب اتحاد العاصمة على لاعبيه إلا أنه يتحمل جزءا من مسؤولية التعثر أمام الحراش بإجماع كل من تابع المباراة، وذلك بالنظر إلى خياراته التي طرحت تساؤلات كثيرة، خاصة وأنه أجرى عدة تغييرات على التشكيلة مقارنة بالتي فازت على باتنة في الجولة التي سبقتها، كما أن إبقاءه لبعض العناصر على دكة البدلاء في صورة سعيود وبن خماسة، أو إبعادهم بشكل نهائي من القائمة مثلما هو الحال مع بورنان، يطرح التساؤل.

عابل يغادر إلى فرنسا من دون رجعة

كشفت بعض المصادر المقربة أن اللاعب خالد عابل الذي تم استقدامه في الميركاتو الصيفي، غادر إلى فرنسا من دون رجعة، لأنه لم يتحمل طريقة معاملته في الفريق، وهو الذي لم يلعب سوى دقائق معدودة منذ استقدامه، والأكثر من ذلك تمت إحالته على الفريق الرديف بسبب مطالبته بمستحقاته التي لم ينلها منذ عدة أشهر. وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب أكد لمقربيه أن قدمه لن تطأ اتحاد العاصمة من جديد وسينتظر نهاية الموسم لفسخ عقده بأي طريقة.