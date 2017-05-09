أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

ألكاراز مصدوم من مستوى ماندي بعد رباعية ليغانيس

نشر يوم 2017/05/09 265 0 يونس رزيق ألكاراز مصدوم من مستوى ماندي بعد رباعية ليغانيس
ظهر المدرب الإسباني للمنتخب الوطني، لوكاس ألكاراز، مصدوما من أداء مدافع "الخضر"، عيسى ماندي، خلال المباراة التي لعبها مع فريقه ريال بيتيس، مساء أمس، أمام فريق ليغانيس التي تدخل ضمن الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

وتلقى دفاع بيتيس رباعية كاملة تحت قيادة عيسى ماندي، الذي شارك أساسيا وقدم مستوى ضعيفا تحت أعين الناخب الوطني لوكاس ألكاراز الذي شاهد المباراة من المدرجات، أين عبر عن عدم رضاه لمقربيه بسبب المستوى الكارثي لمدافع "الخضر". وباشر المدرب الإسباني جولته الأوروبية من إسبانيا، حيث سيتابع لاعبي المنتخب الوطني عن قرب بالتنقل لمشاهدة مبارياتهم من المدرجات، وهذا قبل الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمبارتين في شهر جوان المقبل، الأولى ودية أمام عينيا يوم 6 جوان، أما الثانية رسمية أمام منتخب الطوغو يوم 13 جوان برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا