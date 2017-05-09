ألكاراز مصدوم من مستوى ماندي بعد رباعية ليغانيس

وتلقى دفاع بيتيس رباعية كاملة تحت قيادة عيسى ماندي، الذي شارك أساسيا وقدم مستوى ضعيفا تحت أعين الناخب الوطني لوكاس ألكاراز الذي شاهد المباراة من المدرجات، أين عبر عن عدم رضاه لمقربيه بسبب المستوى الكارثي لمدافع "الخضر". وباشر المدرب الإسباني جولته الأوروبية من إسبانيا، حيث سيتابع لاعبي المنتخب الوطني عن قرب بالتنقل لمشاهدة مبارياتهم من المدرجات، وهذا قبل الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمبارتين في شهر جوان المقبل، الأولى ودية أمام عينيا يوم 6 جوان، أما الثانية رسمية أمام منتخب الطوغو يوم 13 جوان برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.