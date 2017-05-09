محرز ينتظر تحقيق وعود إدارة ليستر سيتي وتسريحه في نهاية الموسم

و كان محرز قد أعلم إدارة فريقه برغبته في تغيير الأجواء في نهاية الموسم الحالي وينتظر أن تفي إدارة الرئيس التايلاندي بوعدها والإتفاق الذي أبرمه معها و مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الذي أقيل من منصبه منذ عدة أشهر بحيث لعب دورا مهما في إقناع اللاعب بالبقاء في الصيف الماضي و تمديد عقده في ظل العروض الكثيرة التي وصلته.

و في المقابل جدد كل من تشلسي، أرسنال و توتنهام رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الجزائري هذا الصيف وعبروا عن إستعدادهم إلى دفع القيمة المالية التي تطلبها إدارة ليستر سيتي كما أن برشلونة يحضر هو الأخر عرضا مغريا لإقناع اللاعب و الفريق.