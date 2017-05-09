العشب الاصطناعي ساعد الخضر كثيرا أمام تركيا.. وهذا هو هدفنا في أذربيجان

أكد عامر شفيق، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، المشارك في منافسة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية وقائعها بمدينة باكو بأذربيجان، أن أشباله استفادوا كثيرا من نوعية أرضية ميدان الاصطناعية للملعب الذي احتضن لقاء الخضر أمام تركيا، أمس، وفاز فيه زملاء قعقع بثنائية مقال هدف، برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المنافسة، عكس المنافس الذي لم يجد ضالته تماما رغم امتلاكه تشكيلة قوية.

وأوضح الناخب الوطني في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أول أمس، أن لاعبي المنتخب الوطني تنقصهم الخبرة في مثل هذه المنافسات الدولية، وهو ما فتح المجال للمنافس مع بداية المباراة التي دخلها بقوة: «تركيا تملك حقا منتخبا قويا جدا، لكن لاعبيه اعتادوا اللعب على أرضية ميدان معشوشبة طبيعيا، وفي باكو نلعب على أرضية اصطناعية، ومن جانبنا اعتدنا على هذا النوع من الأرضيات في الجزائر، وهو ما ساعدنا على تطوير طريقة لعبنا».

وأضاف: «لاحظت أن العديد من لاعبي المنتخب الوطني تنقصهم التجربة واللعب على الصعيد الدولي، وعليه بدأ لاعبو تركيا المباراة بقوة، ثم نجحنا تدريجيا في قلب هزيمتنا بهدف إلى فوز بهدفين»، وبخصوص أهداف الخضر من المشاركة في هذه المنافسة الدولية وتطلعاتهم بعد تحقيق الفوز أمام تركيا في أولى الجولات، أوضح عامر شفيق أن الهدف الرئيسي هو كسب تجربة أكبر والتحضير للاستحقاقات القادمة التي تنتظر الخضر، وعلى رأسها أولمبياد طوكيو، حيث أردف قائلا: «سنبحث عن التجربة والتحضير للمستقبل وخاصة تصفيات الألعاب الأولمبية 2020، وبعدها سنلعب كامل حظوظنا بكل قوة وكل ما سنصل له بعد ذلك يعتبر فائدة».

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الفلسطيني في مواجهة عربية خالصة، يوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي يتصدرها الخضر برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن فلسطين وسلطنة عمان، في حين تتذيل تركيا جدول الترتيب من دون رصيد،ومن جهة أخرى هنأ ألكاراز تشكيلة المنتخب الأولمبي على النتيجة المحققة عبر حسابه بموقع تويتر ما يعني أنه يبدى اهتماما كبيرا لجميع الأصناف وليس الأكابر فقط.