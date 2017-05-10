بلفوضيل ينهي الموسم في بلجيكا قبل الأوان ونحو تأجيل عودته إلى الخضر

وأكد الموقع الرسمي لنادي ستاندار دولياج أمس، إن بلفوضيل سيخضع اليوم إلى عملية جراحية لتصحيح انحراف الحاجز الأنفي في مستشفى بمدينة لياج البلجيكية، على أن يغيب بعدها لعدة أسابيع. والأكيد أن مهاجم الخضر سيغيب عن المباريات المتقية التي يلعبها الفريق أمام كل من مالينز، واسلاند بيفرين وليرس، ورغم أن الموقع الرسمي لم يكشف عن مدة غياب اللاعب بالتحديد إلا أنه يتجه بنسبة كبيرة إلى تضييع تربص المنتخب الوطني المقبل، والذي سيدخله تحسبا لمواجهة الطوغو في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمقررة الشهر المقبل بملعب مصطفى تشاكر.

تجدر الإشارة إلى أن بلفوضيل قدم أداء جيدا هذا الموسم بعد عودته إلى أوروبا، وهو الذي بصم على 17 هدفا، 14 منها في البطولة، كما تكلل أداءه المميز بتتويجه بجائزة أحسن لاعب عربي محترف في الدوري البلجيكي، مما جعله مرشحا للعودة إلى صفوف المنتخب، لكن الإصابة التي تعرض لها والتي ستبعده لعدة أسابيع قد تؤجل بنسبة شبه أكيدة عودته إلى المنتخب.