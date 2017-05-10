رئيس نابولي.. أحب غولام وأؤمن كثيرا بإمكاناته وأريد بقاءه معنا

وقال رئيس النادي "الأزرق" في حوار مطوّل مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أمس، "أكن الكثير من الحب لغولام،هناك الكثير الذين لا يحبونه واستغلوا تراجع مستواه والوضعية الصعبة التي مرّ بها في الفترة الأخيرة، ولكنه تمكن من العودة بقوة وأنا كنت دائما أؤمن به".

وأضاف ذات المتحدث "يمكننا بيعه إن كان يرغب في الرحيل وسيكون من الصعب جدا علينا إيجاد بديل له، ولكننا مازلنا نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق وربما سيبقى معنا مثلما فعل سترينيتش، وسنرى ما سيحدث في قادم الأيام.

ولا يزال مستقبل اللاعب الجزائري غامضا مع ناديه الايطالي، ففي وقت تريد زوجته البقاء في نابولي، يرغب غولام في تغيير الأجواء في ظل العروض الكثيرة التي وصلته.