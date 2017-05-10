البطولة الجزائرية أول مستورد للاعبين من المدارس الفرنسية بـ33 لاعبا

ووصل عدد اللاعبين المستوردين من فرنسا إلى 33 لاعبا ينشطون في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، مع العلم أن أغلبية هؤلاء اللاعبين المولودين بفرنسا يحملون الجنسية الجزائرية، فيما يحتل فريق اتحاد العاصمة حصة الأسد من اللاعبين المغتربين بـ6 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بودربال وزغدان وعابل وحمار وبلحسن وبن يحيى.

هذا، وجاءت البطولة الإنجليزية في المركز الأول أوروبيا، كوجهة للاعبين الفرنسين بـ133 لاعب، فيما جاءت البرازيل كأول بلد مصدر للاعبين حول العالم بـ 1202 لاعب، متبوعة بالمدرسة الفرنسية بـ781 لاعب حول العالم.