تقديم مباراة الجزائر والطوغو لتصفيات كأس أفريقيا إلى 11 جوان القادم

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، رسميا عن تقديم لقاء المنتخب الوطني ضد نظيره الطوغولي التي تندرج ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا 2019، والذي كان مقررا يوم 13 جوان على الساعة الـ22:00 بملعب مصطفى تشاكر، إلى يوم الاحد 11 جوان في نفس التوقيت وعلى نفس الملعب، حسب موقعها الرسمي .

ويذكر أن أشبال التقني الاسباني لوكاس ألكاراز، سيكونون على موعد مع لقاء وديّ يوم الـسادس من نفس الشهر ضد منتخب غينيا، ودائما على الساعة العاشرة وعلى أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث سيتزامن موعد المباراتين مع شهر رمضان المبارك.