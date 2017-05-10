مواجهة بلوزداد خاصة ولا بديل لنا عن الفوز إن أردنا البوديوم

كشف مدرب نادي نصر حسين داي، ألان ميشال، أن مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد في إطار الجولة السادسة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم، تعتبر مواجهة خاصة بالنسبة له.

على وجه الخصوص، بعدما سبق له الإشراف على العارضة الفنية للشباب الموسم الفارط، وللفريق ككل عموما، نظرا لأهميتها الكبيرة ونتيجتها الحاسمة في مشوار النصرية الساعية لحجز مقعدها ضمن مراكز البوديوم مع نهاية الموسم الكروي الجاري، مشددا على ضرورة حصد نقاطها الثلاث وبلوغ حاجز الـ41 نقطة التي تبقيهم وبقوة في سباق البوديوم.

وقد تسمح لهم بحجز مقعدهم فيه في حال هزيمة اتحاد بلعباس أمام مضيفه مولودية بجاية، وتعثر اتحاد العاصمة في مواجهة ضيفه مولودية وهران، حيث صرح التقني الفرنسي لـ«النهار» قائلا: «مواجهة شباب بلوزداد خاصة، فقد سبق لي تدريب هذا النادي الذي أعرفه وأحترمه كثيرا، كما أنها ستكون خاصة بالنسبة للاعبين نظرا لأهميتها الكبيرة، فلابد لنا من تحقيق الفوز ولا بديل لنا عنه إن أردنا تحقيق هدفنا بحجز مقعد في البوديوم في نهاية الموسم».

وعن المستوى الضعيف لأشباله في مواجهة الساورة الأخيرة، قال ميشال: «لست راضيا عن أداء اللاعبين في مواجهة الساورة، الفوز يرضينا ولكن الأداء عكس ذلك، لم نقدم أي شيء بصراحة رغم الانتصار»، وتابع: «تبقت لنا خمس جولات واللاعبون مطالبون بتقديم كل ما لديهم لأن المباريات الأخيرة سأعتبرها اختبارا لهم، ومن لا يقنع لن يجد مكانا في التشكيلة في البطولة العربية». على صعيد آخر، أعربت إدارة الملاحة عن استيائها من البرمجة الكارثية، خاصة ما يتعلق بداربي الشباب الذي برمج في السابق يوم الخميس، قبل أن تتراجع الرابطة المحترفة وتبرمجه يوم الأحد، لتعود مجددا وتعلن يوم السبت موعدا له، قبل أن تؤكد أطراف منها لإدارة ولد زميرلي أن الموعد قابل للتغيير مجددا، خاصة في ظل طلب إدارة الملعب الأولمبي تأخيرها بـ24 أو 48 ساعة بسبب خوض اتحاد العاصمة لمواجهته أمام أهلي طرابلس الليبي على أرضية ميدان ذات الملعب، غدا الجمعة.