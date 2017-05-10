أنصار سريع غليزان يطالبون بالدخول مجانا أمام المدية

يبدو أن الوضعية الصعبة التي يعيشها فريق سريع غليزان وخطر السقوط الذي بات يهدده، عقب خسارته السبت الماضي على يد اتحاد بلعباس، وحاجته الماسة لتحقيق الفوز هذا السبت أمام أولمبي المدية، جعل الأنصار يوجهون رسالة إلى إدارة الفريق، يطلبون فيها من الرئيس محمد حمري ضرورة اعتماد الدخول المجاني لضمان حضور جماهيري قوي وتقديم الدعم المعنوي اللازم لزملاء محمد الأمين بلمختار في هذه المباراة للإبقاء على النقاط الثلاث بغليزان.

وحسب مصادرنا، فإن الرئيس محمد حمري لم يبدِ أي اعتراض على طلب الأنصار، بل رحّب بالفكرة، لكنه أجل الفصل فيها إلى صبيحة اليوم، موعد الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، الذي سيتطرق لهذه النقطة وسيفصل فيها بشكل نهائي بحضور ممثلي مديرية الشبيبة والرياضة ومديرية الأمن الوطني ومسؤولي ملعب زوقاري الطاهر. وحسب ذات المصادر، فإن أهمية نقاط هذه المواجهة من شأنها تحفيز الجميع على الموافقة على هذه المقترح، وبالتالي رد الجميل لأنصار السريع الذين لم يبخلوا على فريقهم بالمساندة والتشجيع منذ بداية الموسم، سواء داخل الديار أو خارجها.