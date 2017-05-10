مانع هو الرئيس الشرعي.. ثقتي في العدالة كبيرة لإنصافي واللاعبون يرفضون التنقل إلى سطيف بسببه

كشف رئيس اتحاد الحراش، محمد العايب، عن الثقة الكبيرة التي يضعها في العدالة الجزائرية من أجل إنصافه في قضيته في رئاسة النادي، بعد أن فصل القضاء مؤخرا لصالح معارضه والرئيس السابق، عبد القادر مانع، وأوضح العايب خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية .

أن مانع هو المتسبب الأول والأخير في جميع المشاكل التي تتخبط فيها الصفراء مؤخرا، وعلى رأسها الأزمة المالية التي تهدد الفريق، بعدما رفض استلام أوامر دفع أموال اللاعبين باعتبار القانون يسمح بوجود توقيعه فقط، حيث صرح قائلا في هذا الصدد: «ثقتي كبيرة في العدالة من أجل إنصافي في قضيتي التي ستأخذ وقتا طويلا من أجل الفصل فيها.

الحكم الأول الذي تم إصداره يقضي بأن يكون مانع رئيسا شرعيا لاتحاد الحراش، في انتظار صدور الحكم الجديد، كما أن السجل التجاري الذي يملكه مانع غير قانوني ويتضمن 3 أعضاء فقط من الإدارة، كما أن سني لا يسمح لي بالكذب، ومنصب الرئاسة هذا لا أريده واللاعبون يرفضون التنقل إلى سطيف بسبب مانع الذي لم يتسلم أوامر الدفع».

وأضاف: «أقول لمانع كفاك كذبا، الحراش لم يسبق لها أن تحصلت على الأموال مثل هذا العام، وأطالبه بأن يأتي لتسلم أوامر الدفع لتسديد مستحقات اللاعبين لأن في رصيد النادي 6 ملايير والديون التي تقع على إدارة الفريق حاليا والتي تشمل مستحقات اللاعبين ومدربي مختلف الفئات تصل لأربعة ملايير و700 مليون سنتيم، وبإمكاننا تسديد هذه الديون بالمبلغ الذي نملكه في الرصيد ويتبقى منه».

«قمت بواجبي واللاعبون الجدد لا يدينون بشيء ولفقي يبحث عن رئاسة النادي الهاوي»

أكد العايب أنه قام منذ إشرافه على رئاسة الفريق بتسديد ديون اللاعبين كاملة، عكس مانع الذي قال إنه لم يسدد ديونه تجاه اللاعبين: «مانع يتكلم وكأنني أنا من لم يسدد مستحقات اللاعبين، وأؤكد أن اللاعبين الجدد لا يدينون بأي أجرة شهرية، بل بمنحة لقاء الموب فقط، ومانع هو من لم يسدد مستحقات اللاعبين وأنا قمت بواجبي، وأؤكد أن مانع لم يتصل بي ولم يرسل لي أي شخص من أجل استلام أوامر الدفع مثلما يقول، بل يكذب وأنا مستعد أن أمنح له أوامر الدفع لتسديد ديون اللاعبين وأغادر، كما لا أجد أي مشكل لو يترشح للرئاسة، ولو يأتي ويستلم مهامه فلن أبقى، وإذا بقيت فأنا لست رجلا وأنا متسول، فعندما احتاجت لي الحراش وجدتني». هذا وأكد العايب أيضا أن لفقي لا يرغب بدوره في رئاسة الفريق، حيث أردف قائلا: «لفقي يبحث عن رئاسة النادي الهاوي ويريد شراء أسهم بن سمرة فقط من النادي المحترف». هذا ودخل العايب خلال الندوة الصحفية التي نشطها وذرف فيها الدموع عند حديثه عن المشاكل التي يتخبط فيها اتحاد الحراش، في مناوشات مع الأنصار الذين سجلوا حضورهم بدورهم في ملعب المحمدية من أجل الحديث إليه، أين طالبوه بمغادرة الفريق هو وجميع المسيرين الذين يعملون معه، ونفس الشيء بالنسبة لمانع. من جهة أخرى، قدم الناطق باسم الفريق، أمس، استقالته ورفض مواصلة العمل.