الرابطة تؤخر مواجهة الحراش إلى السادسة.. والهجوم هاجس ماضوي

سارعت الرابطة المحترفة إلى تحقيق رغبة وفاق سطيف، وتأخير موعد مواجهته أمام اتحاد الحراش إلى السادسة مساءً، بطلب من إدارة الوفاق لضمان حضور مكثف للجمهور وتجنب اللعب تحت درجة حرارة مرتفعة، خاصة في مثل هذه الفترة من السنة، ومن ثم وضع كامل الظروف المواتية أمام اللاعبين لتحقيق الفوز والإبقاء على النقاط الثلاث بملعبهم، خاصة أن أي تعثر ستكون له انعكاسات سلبية على حسابات اللقب بالنسبة للوفاق، كما جاءت سرعة الرد من الرابطة، رغم أن المباراة كانت معنية بالبث المباشر لتؤكد هيئة قرباج حسن نواياها تجاه إدارة الوفاق، التي فتحت النار على الرابطة واتهمتها بالعمل على محاولة تحطيم مسيرة الفريق من أجل تحويل لقب البطولة إلي فريق آخر. في سياق متصل، جاء هذا التغيير ليجعل إدارة التلفزيون تلغي بث المباراة على المباشر، وهو ما يخدم مصالح التشكيلة السطايفية التي ستضمن حضورا مكثفا للأنصار إلى المدرجات لتقديم الدعم المعنوي لزملاء جابو، وضمان مداخيل معتبرة تضمن للإدارة تسوية منحة الفوز، مثلما حدث في المباريات الأخيرة .

لجنة الانضباط ترسّم عقوبة جحنيط وغرامة 3 ملايين

رسّمت لجنة الانضباط العقوبة المسلطة على وسط الميدان الشاب أكرم جحنيط، بعد تقرير الحكم بوسليماني حول احتجاج اللاعب على قراراته، مما يحرم التشكيلة أمسية السبت القادم من خدمات لاعب ظل أساسيا طيلة الموسم، كما سلطت غرامة 3 ملايين سنتيم على الإدارة بسبب تصرفات اللاعب، حسبما جاء في الموقع الرسمي للرابطة والذي أخلط في نشرته 41 بين أسماء لاعبي وفاق سطيف ولاعبي مولودية وهران.

معنصر يؤكد تلقيه اتصالا من الوفاق

كشفت مصادر مقربة من مهاجم شبيبة سكيكدة معنصر، أن هذا الأخير تلقى اتصالا من مناجير فريق وفاق سطيف، والذي أكد له أن الرئيس حسان حمّار يضعه ضمن أسماء المهاجمين المطلوبين، وسيربط معه اتصالا مباشرا في الأيام القادمة، فيما تبقى إدارة الوفاق تحيط ملف الاستقدامات بسرية تامة.

مواجهة الآمال في الـ11:00 سا و«الصاص» يعتذر

رسّمت الرابطة موعد مواجهة الآمال بين فريقي وفاق سطيف واتحاد الحراش، على الساعة الحادية عشرة صبيحة السبت، رغم أن الإدارة طلبت تأخير اللقاء إلى الواحدة زوالا، ويبدو أن تفكير الإدارة في احتضان ملعب 8 ماي لمواجهة الصعود بين ملعب سطيف «الصاص» والضيف نجم عين ولمان من بطولة الجهوي الأول لرابطة قسنطينة، لتكون مواجهة افتتاحية ومن ثم الاستفادة من الدعم الجماهيري، وراء عدم تأخير لقاء الآمال، لكن إدارة ملعب سطيف فضلت ملعب 500 مسكن واعتذرت عن التنقل إلى ملعب 8 ماي.

الطاقم الفني يكثف العمل مع المهاجمين أمام المرمى

يكثف الطاقم الفني من العمل مع المهاجمين أمام المرمى، تحت إشراف المدرب ماضوي بنفسه، من خلال تصحيح وضعية المهاجمين في كل مرة ومنح التعليمات لكل من ناجي، أمقران، جابو، بوقروة، باكير وحدوش، إلى درجة أن ماضوي أصر على المهاجمين على تحويل كل الفتحات أو التمريرات التي تصل المهاجمين إلى أهداف قصد تحسين الفعالية أمام المرمى، خاصة أن الهجوم يبقى الهاجس الأكبر للمدرب ماضوي بعد الفرص العديدة التي أصبح يتفنن المهاجمون في إهدارها.

اجتماعات فردية مع ناجي وأمقران في كل حصة

برز الطاقم الفني طيلة الأسبوع بعقد اجتماعات فردية مع المهاجم ناجي وزميله الشاب أمقران، قبل، أثناء وبعد نهاية كل حصة تدريبية، حيث يكرر المدرب ماضوي في كل مرة نفس الخطاب ونفس التعليمات للثنائي، ويذكرهما بتصحيح وضعيتهما حسب تواجد الكرة والتركيز على مرمى المنافس وكيفية استغلال أي خطأ للوصول إى الشباك.

خيري يطلب فرصة أمام الحراش وخذايرية الأقرب

تحدث الحارس خيري إلى مدرب الحراس برارمة قبل انطلاق التدريبات أول أمس، وأكد له رغبته في مواصلة حراسة الشباك للمواجهة الثانية وأخذ الفرصة كاملة، وطلب مواصلة اللعب أساسيا أمسية السبت القادم، رغم حالة الاستياء منه بسبب ما فعله مع ملتقطي الكرات خلال مباراة وهران، مما يرجح كفة الحارس خذايرية للعودة إلى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة اتحاد الحراش.