الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس..الوفاق أمام فرصة لتعميق الفارق وقمّة المؤخّرة في تاجنانت

بالمقابل، ستكون قمة الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس في مدينة تاجنانت، عندما يستقبل الدفاع المحلي فريق شبيبة القبائل في مباراة بست نقاط، فـ''الكناري'' صاحب المركز 11 يسعى للحاق بفريق تاجنانت صاحب المركز 14، فيما ستكون مهمة شباب باتنة، صاحب الصف الـ15 وما قبل الأخير، صعبة للغاية في تنقله إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة المعروف عنه أنه نادرا ما يضيع نقاطا على ميدانه، وهي الميزة التي يتألق بها أيضا سريع غليزان الساعي لتسجيل فوز جديد بملعبه هذه المرة أمام أولمبي المدية، لتعزيز حظوظه في تجنب السقوط إلى الرابطة الثانية.

برنامج الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس:

شباب قسنطينة – مولودية الجزائر ( الجمعة 19 ماي2017)

وفاق سطيف – اتحاد الحراش (السبت 13 ماي 2017)

شبيبة الساورة – شباب باتنة (السبت 13 ماي 2017)

شباب بلوزداد – نصر حسين داي (السبت 13 ماي 2017)

اتحاد العاصمة – مولودية وهران (الإثنين 15 ماي 2017)

سريع غيليزان – أولمبي المدية (السبت 13 ماي 2017)

مولودية بجاية – اتحاد بلعباس ( الجمعة 12 ماي 2017)

دفاع تاجنانت – شبيبة القبائل (السبت 13 ماي 2017)