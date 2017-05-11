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ليستر سيتي يفتح أبواب الرحيل أمام محرز وسليماني

نشر يوم 2017/05/11 2387 0 يونس رزيق ليستر سيتي يفتح أبواب الرحيل أمام محرز وسليماني
كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن فريق ليستر سيتي الإنجليزي، قد فتح أبواب الرحيل أمام الثنائي الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني، خلال مرحلة التحويلات الصيفية المقبلة، وذلك بغية الحصول على القيم المالية التي تنوي حصدها من بيع اللاعبين.

ووفقا لنفس الصحيفة، فإن الإدارة المالكة لفريق الثعالب تنوي تحصيل 110 مليون أورو ببيعها بعض اللاعبين على رأسهم الدولي الجزائري رياض محرز، المنتظر أن يخرج بأكبر قيمة وهي 37 مليون أورو، بالإضافة إلى اللاعب الجزائري الآخر إسلام سليماني المعروض للبيع بعد موسم مخيب للآمال، حيث ترغب إدارة ليستر في جني على الأقل تعويض نصف القيمة التي تم صرفها من خلال ضمه والمقدرة بـ 32 مليون أورو، إذ يتواجد لاعب شباب بلوزداد سابقا محل اهتمام نادي ويستهام، وهذا لتعويض رحيل اللاعب الإنجليزي آندي كارول.

 

 

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