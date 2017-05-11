أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بيراف يُنتخب كنائب أول لرئيس اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية ACNOA

نشر يوم 2017/05/11 101 0 كريم تيغرمت بيراف يُنتخب كنائب أول لرئيس اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية ACNOA
أعيد انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية المنتهية عهدته، مصطفى بيراف، كنائب أول لرئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية ACNOA، خلال أشغال الجمعية العامة الـ 17 التي جرت فعالياتها بمدينة كرامبيسكي بلاس في جيبوتي.

 وحسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بيراف قد فاز بهذا المنصب بعد حصوله على 36 صوتا مقابل 18 للمترشح الثاني من جنوب إفريقيا سام قيدون نابليون، بينما انسحب التونسي محرز بوسيان من السباق، كما انتخبت الجمعية العامة مختلف اللجان المشكلة لهذه الهيئة الأولمبية التي حضرها أكثر من 200 ممثل للحركة الأولمبية الإفريقية التي أختتمت أشغالها أمس الأربعاء، بحظور أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (سيو). من جهة أخرى، يبقى مصطفى بيراف المترشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، المقرر انعقاد أشغال جمعيتها العامة الانتخابية في يوم 27  ماي الجاري.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا