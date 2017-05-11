بيراف يُنتخب كنائب أول لرئيس اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية ACNOA

وحسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بيراف قد فاز بهذا المنصب بعد حصوله على 36 صوتا مقابل 18 للمترشح الثاني من جنوب إفريقيا سام قيدون نابليون، بينما انسحب التونسي محرز بوسيان من السباق، كما انتخبت الجمعية العامة مختلف اللجان المشكلة لهذه الهيئة الأولمبية التي حضرها أكثر من 200 ممثل للحركة الأولمبية الإفريقية التي أختتمت أشغالها أمس الأربعاء، بحظور أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (سيو). من جهة أخرى، يبقى مصطفى بيراف المترشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، المقرر انعقاد أشغال جمعيتها العامة الانتخابية في يوم 27 ماي الجاري.