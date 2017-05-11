المولودية تشد الرحال إلى جنوب إفريقيا بـ19 لاعبا فقط !

وحسب مصادر النهار أون لاين، فريق المولودية سافر ضمن رحلة جوية خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، في بعثة تضم 44 عضوا بين لاعبين وطاقم فني وطبي، بالإضافة إلى الصحافيين، مع تسجيل العديد من الغيابات في صفوف الفريق العاصمي الذي تنقل بـ19 لاعبا فقط في ظل الإصابات التي تعاني منها المولودية، خصوصا في القاطرة الأمامية التي تعرف غياب كل من يوقش وزرداب ووسوقار، وهو ما يصعب مهمة أشبال المدرب كمال مواسة أمام بلاتينيوم ستارز، هذا وشهدت سفرية العميد حالة من الطوارئ بعد تضييع المدافع زيدان ميباراكو لجواز سفره في بهو المطار، إلا أنه تمكن من العثورعليه في اللحظات الأخيرة، كما ميزت سفرية العميد أجواء يعمها التفائل للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا في افتتاح دور المجموعات، وهو ما أكد عليه رئيس الفريق عمر غريب في تصريحه لـ"النهار"، أين قال إن كل الظروف هيأت لللاعبين والفريق ككل للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا تسمح للفريق بالدخول بقوة في جو منافسة دور المجموعات من البطولة القارية. من جهة أخرى، أكد مدرب حراس المولودية حليم تيفور، جاهزية الحارس الأول فوزي شاوشي للمشاركة أمام بلاتينيوم ستار على غرار بقية حراس الفريق، ليبقى الخيار الأخير للمدرب كمال مواسة، الذي سيحدد معالم التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة الأحد المقبل.