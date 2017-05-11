الأنصار يوقفون مباراة وداد بوفاريك والمجمع البترولي لكرة السلة

وإحتج أنصار بوفاريك على التدخل العنيف من قبل أحد لاعبي المجمع البترولي على لاعبهم الشاب نصرو صحراوي وذلك بإقتحام أرضية الميدان وإشعال الفيميجان وهو ما جعل لاعبو المجمع البترولي يغادرون أرضية الميدان ويرفضون مواصلة المباراة في ظل تلك الأجواء المشحونة ما جعل الحكم يوقف المباراة ويدون تقريره في إنتظار قرار الاتحادية الجزائرية للعبة.

ويتنافس وداد بوفاريك والمجمع البترولي على لقب البطولة لهذا الموسم حيث يحتل المجمع البترولي المرتبة الاولى بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وداد بوفاريك.