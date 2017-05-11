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الأنصار يوقفون مباراة وداد بوفاريك والمجمع البترولي لكرة السلة

نشر يوم 2017/05/11 1396 0 سميرة.ل الأنصار يوقفون مباراة وداد بوفاريك والمجمع البترولي لكرة السلة
أوقف أنصار فريق وداد بوفاريك لكرة السلة، المباراة التي جمعت فريقهم بالمجمع البترولي يوم أمس الأربعاء، التي تدخل ضمن الجولة11 من البطولة الوطنية لكرة السلة حيث إجتاحوا أرضية الميدان بقاعة بوفاريك متعددة الرياضات موسى شيراف.

وإحتج أنصار بوفاريك على التدخل العنيف من قبل أحد لاعبي المجمع البترولي على لاعبهم الشاب نصرو صحراوي وذلك بإقتحام أرضية الميدان وإشعال الفيميجان وهو ما جعل لاعبو المجمع البترولي يغادرون أرضية الميدان ويرفضون مواصلة المباراة في ظل تلك الأجواء المشحونة ما جعل الحكم يوقف المباراة ويدون تقريره في إنتظار قرار الاتحادية الجزائرية للعبة.

ويتنافس وداد بوفاريك والمجمع البترولي على لقب البطولة لهذا الموسم حيث يحتل المجمع البترولي المرتبة الاولى بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وداد بوفاريك.

 

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