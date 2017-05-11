بالفيديو ...الجزائر تتجاوز فلسطين ووتتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية

ضمن المنتخب الأولمبي الجزائري لكرة القدم تأهله إلى الدور النصف نهائي من منافسة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تجري فعالياتها بمدينة باكو عاصمة أذرابيجان، بعد تفوقه على المنتخب الفلسطيني الشقيق بنتيجة 1 – 0 من تسجيل اللاعب فريد الملولي في الدقيقة 62 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء، وبالرغم من النقص العددي لأشبال المدرب عامر شفيق، بعد طرد اللاعب "قعقع" في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، إلا أن رفقاء الحارس شمس الدين رحماني تمكنوا من المحفاظة على تقدمهم في النتيجة التي سمحت لهم اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، متقدمة على منتخب سلطنة عمان صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، والمنتخب الفلسطيني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، والمنتخب التركي صاحب المركز الأخير بدون نقاط، ليضمن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى الدور النصف نهائي، قبل مواجهة المنتخب العماني في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى المزمع إجرائها يوم السبت المقبل.

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