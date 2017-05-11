بول بوت : "خيار اللعب بـ 5 جويلية كان بالتشاور مع اللاعبين"

وكان مدرب فريق اتحاد العاصمة قد نشط ندوة صحافية صبيحة اليوم، بالمركز التقني لسيدي موسى، تحدث فيها عن المقابلة التي تنتظر فريقه صبيحة اليوم قائلا: " درسنا الفريق المنافس عن طريق الفيديو ووقفنا على نقاط قوة ونقاط ضعف خصمنا في هذه المنافسة، التي نطمح لأن نصل فيها إلى أبعد الحدود".

وفيما يخص الجانب النفسي للاعبيه بعد التعثر في الجولة الماضية من الرابطة المحترفة الأولى أمام اتحاد الحراش وتضييع لقب البطولة بصفة رسمية، قال بول بوت: "لقت تجاوز اللاعبون الأزمة التي خلفتها المباراة الماضية، الآن نحن على موعد مع تحد آخر يتعلق بمواجهة رابطة الأبطال، والجميع محفز من أجل الفوز بهذا اللقاء".

واختتم المدرب السابق للمنتخب البوركينابي حديثه بالتطرق إلى خيار اللعب بملعب 5 جويلية أين قال: "اختيار الملعب الأولمبي يهدف لاستغلال الدعم الجماهيري الكبير، فأنا أعتمد كثيرا على أنصار الاتحاد لأنهم سيقدمون لنا دعما معنويا، كما أنهم سيمارسون الضغط على المنافس، وأتمنى أن يتنقلوا بقوة مثلما حدث في مباراة الداربي أمام المولودية".