بودبوز مرشح لجائزة هدف الموسم في الليغ "1" الفرنسية

وينافس بودبوز على هذه الجائزة، بالهدف الجميل الذي سجله في مرمى نادي أونجي، لحساب الجولة الأولى من "الليغ1" الفرنسية، إلى جانب أربعة أهداف أخرى لكل من فلوريون توفان نجم مرسيليا، دييغو رولون لاعب نادي بوردو وإيديسون كافاني نجم باريس سان جيرمان إضافة لميمفيس ديباي لاعب فريق ليون، الذي يعتبر الأوفر حظا لحصد هذه الجائزة، بالنظر للهدف المميز الذي سجله في مرمى تولوز لحساب الجولة الـ29 من "الليغ 1".

وسيتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة يوم الاثنين الـ 15 من الشهر الجاري. للإشارة يقدم رياض بودبوز أداءا مميزا مع ناديه الفرنسي مونبوليي هذا الموسم، ما جعله مرشحا للعديد من الجوائز الأخرى في البطولة الفرنسية على غرار جائزة "مارك فيفيان" لأفضل لاعب إفريقي في فرنسا وهو ما وضعه أيضا محل أطماع العديد من الأندية الأوربية.